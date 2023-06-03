Hollanda’nın Utrecht kentinde ‘evde seks işçiliğine’ izin verilecek

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Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Lahey

bir saat önce

Hollanda’nın Utrecht kentinde, belirli koşullar altında, evde seks işçiliği yasal hale geliyor.

Utrecht’e 2013 yılından itibaren kentteki genelevlerin ve seks işçilerinin sokakta müşteri beklediği alanların kapatılması nedeniyle, ciddi bir yasa dışı fuhuş sorunu yaşandığı belirtiliyor.

Belediye, “seks işçilerinin mesleklerini temiz, güvenli ve şeffaf bir şekilde icra edebilmeleri için” yeni bir plan hazırladı.

Yasa dışı fuhuşla mücadele kapsamında, seks işçilerinin kendi evlerinde çalışmalarına izin verilecek.

Deneme amaçlı uygulama belirli koşullara tabi olacak.

Seks işçisi, kayıtlı olduğu ev adresinde çalışmak için başvuru yapabilecek.

Her adreste sadece bir seks işçisi çalışabilecek.

Evlerin girişi ya da cephesine reklam, tabela gibi unsurların konulmasısı yasak olacak.

Elde edilen gelir sadece seks işçisine gidecek. Aracıların ortadan kaldırılması, hem insan ticareti hem de zorla çalıştırmanın önlenmesi çin önem taşıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Seks işçilerinin çalıştığı evlerin girişine tabela asılamayacak

Belediye meclisinin gerekli düzenlemeleri yapmasının ardından, uygulamanın 2024 yılından itibaren hayata geçirilmesi bekleniyor.

Deneme uygulaması 3 yıl boyunca devam edecek. Plan başarılı olursa, uygulama sürekli hale gelecek.

Yeni plan uyarınca, seks işçilerinin çalışma alanı kiralayabilecekleri bir ya da iki küçük ölçekli yere izin verilecek.

Bu alanlarda 15’ten fazla seks işçisinin çalışmasına izin vermeyecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Eelco Eerenberg, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, Utrecht’te seks işçiliğinin, zamanın ruhuna uygun, güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Eerenberg, seks işçilerinin, kentte mesleklerini icra etmek amacıyla daha fazla yasal fırsat için çok uzun süredir beklediklerine işaret etti.