Unilever Rusya pazarından çekilmeme kararını savundu

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Unilever, popüler dondurma markalarından Cornetto’nun da sahibi

45 dakika önce

Daniel Thomas | BBC News Ekonomi Muhabiri

Dünyanın en büyük yiyecek ve hızlı tüketim ürünleri üreticilerinden Unilever, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üstünden bir yıldan uzun zaman geçmesine rağmen Rusya’daki faaliyetlerine devam etme kararını savundu.

Şirket, Rusya pazarından çıkmanın kolay olmadığını, çekilmeleri durumunda Rus devletinin tüm operasyona el koyacağını söyledi.

Unilever’in açıklaması, Moral Rating Agency (Ahlaki Derecelendirme Kurumu) adlı sivil toplum örgütünün, Unilever’in Rus ekonomisine yıllık 579 milyon sterlin katkıda bulunduğunu belirten raporunun ardından geldi.

Örgütün kurucusu Mark Dixon “Unilever bahanelerin arkasına sığınmayı bırakmalı. Sattıkları bir dondurma, Putin’in bir mermi almasına olanak sağlıyor olabilir” dedi.

Geçen yılki işgalin ardından Apple’dan Levi’s’a kadar pek çok Batılı şirket Rusya pazarından çekilmişti. Buna gerekçe olarak yaptırımlar ve etik nedenler gösterilmişti.

Fakat Unilever Rusya’daki faaliyetlerine devam eden tek Batılı şirket değil.

ABD’li hızlı tüketim devi Procter & Gamble da Rusya’daki operasyonlarını azaltsa da sonlandırmış değil.

Unilever, raporda yöneltilen eleştirilere yanıt olarak Rusya’ya ihracat ve Rusya’dan ithalata son verdiklerini, Rus pazarında reklam harcamasını da sonlandırdıklarını söyledi.

Şirket, Rusya’da yalnızca temel ihtiyaç ürünlerini sattıklarını da ekledi.

BBC’ye bir açıklama gönderen Unilever, Rusya’dan çekilmeleri durumunda 3 bine yakın Rus çalışanlarının iş güvencesinin kalmayacağını belirtti.

Bu hafta bir diğer Batılı şirket Shell de Rusya ile ticareti nedeniyle eleştirilmişti.

Petrol devinin Rus enerji pazarından çekilmeye söz vermesine rağmen Rusya’dan gaz aldığı ortaya çıkmıştı.