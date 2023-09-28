Harry Potter serisinin Dumbledore'u Michael Gambon öldü

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20 dakika önce

Harry Potter filmlerindeki Profesör Albus Dumbledore rolüyle tanınan aktör Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de dünyaya gelen Gambon, sekiz Harry Potter filminin altısında Albus Dumbledore karakterini canlandırmıştı.

Televizyon, sinema ve tiyatroda 60 yıllık kariyeri bulunan Gambon dört kez Bafta ödülünü almıştı.

Gambon, sinema endüstrisine yaptığı katkılar için 1998’de şövalyelik ve Sir unvanını almıştı.

Çocukluğunda İngiltere vatandaşı da olan aktör, sinema sektöründe “Büyük Gambon” olarak tanınıyordu.

Michael Gambon’ın ailesi, çocukluğunda Londra’ya taşındı ancak aktör ilk sahne performansını 1962’de İrlanda’da Othello’yla sergiledi.

Gambon’ın kariyeri, asıl olarak Laurence Olivier’nin Ulusal Tiyatrosu adlı kumpanyada çalışmasıyla başladı.

Gambon, Ulusal Tiyatro performanslarıyla üç Olivier Ödülü kazandı.

ITV televizyonu ve BBC’nin çeşitli yapımlarında da rol alan Gambon, 2003’te Richard Harris’in ölümüyle, Harry Potter serisindeki Hogwarts Büyücülük Okulu’nun Müdürü Dumbledore rolünü üstlendi.