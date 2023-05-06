İngiltere'de Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni bugün yapılıyor, törende neler olacak?

Fotoğraf altı yazısı, Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla

bir saat önce

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni bugün Londra'da yapılıyor.

56 bağımsız ülke ve 2,4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı ve bu ülkelerin 14'ünde aynı zamanda devlet başkanı olan Charles'ın taç giyme töreninin milyonlarca insan tarafından takip edilmesi bekleniyor.

Tören, kraliyet ailesinin taç giyme törenleri, düğün ve cenazelerinin büyük bölümüne ev sahipliği eden Westminster Abbey'de yapılacak ve Kraliçe Camilla ile birlikte taç giyecek olan Kral Charles, 1066'dan bu yana burada taç giyen 40'ıncı hükümdar olacak.

İhtişam ve formalitelerle dolu olacak bu gün, bin yıldan daha eskiye dayanan gelenekleri içeriyor.

Resmi kutlamalar Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey'e kadar sürecek bir geçit töreni ile başlayacak ve güzergah boyunca yer alan izleme alanları da yerel saatle 06.00'da açılmış olacak.

The Mall ve Whitehall'daki alanlara dolduğunda insanlar Hyde Park, Green Park ve St James's Park'taki alanlara yönlendirilecek.

Buckingham Sarayı'nın dışında silahlı kuvvetler gazileri ile Ulusal Sağlık Servisi (NHS) personeli de dahil olmak üzere davetliler için stantlar kuruldu.

Westminster Abbey'deki geçit töreninde çoğu Hükümdarın Süvari Birliği'nden olmak üzere 200'e yakın silahlı kuvvetler mensubu yer alacak.

Güzergâhta 1.000 askeri personel daha olacak, ama genel geçit töreni, 1953'te Kraliçe 2. Elizabeth için yapılan törendekinden çok daha küçük olacak.

Geçit töreni

Tören alayı Buckingham Sarayı'ndan yola çıkarak The Mall boyunca Trafalgar Meydanı'na, oradan da Whitehall üzerinden Westminster Abbey'nin Büyük Batı Kapısı'na ulaşacak.

Gelenekten farklı olarak Kral Charles ve Kraliçe Camilla, daha eski olan Altın Devlet Arabası yerine Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtta 60. Yılı töreninde kullanılan Elmas Jübile Devlet Arabası'nda olacaklar.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kraliçe 2. Elizabeth'in Elmas Jübile Arabası

Westminster Abbey'e varış

Tören alayının saat 11:00'e doğru manastıra varması beklenirken, Charles'ın daha önceki kralların giydiği geleneksel pantolon ve ipek çoraplar yerine askeri üniforma giymesi bekleniyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Charles'ın törende askeri üniforma giymesi bekleniyor. Büyükbabası 6. George ise kendi taç giyem törenine geleneksel giysilerle katılmıştı.

Kraldan önce inanç liderleri ve temsilcileri ile bazı İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinden gelen temsilciler, genel valiler ve başbakanların eşlik edeceği tören alayları girmiş olacak. Bunlar arasında törenin ilerleyen bölümlerinde bir metin okuyacak olan Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak da yer alacak.

Kral'ın torunu Prens George, Camilla'nın torunları Lola, Eliza, Gus, Louis ve Freddy ile birlikte Westminster Abbey'de olacak. Manastırın içindeki geçit törenine katılanların bir kısmı Kral'ın önünde tören kıyafetlerini taşıyacak ve çoğu eşya törende ihtiyaç duyulana kadar mihrabın üzerine yerleştirilecek.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Westminster Abbey

Kraliyet sembolleri

Kraliyet Ailesi web sitesine göre Birleşik Krallık, taç giyme törenlerinde hala kraliyet sembolleri olan taç, küre ve asaları kullanan tek Avrupa ülkesi.

Her bir nesne hükümdarın hizmet ve sorumluluklarının farklı yönlerini sembolize eder.

Charles'a törenin önemli anlarında Hükümdar Küresi, Haçlı Hükümdar Asası ve Güvercinli Hükümdar Asası ve diğer nesneler takdim edilirken Camilla'ya da benzer sembolik objeler sunulacak.

İki saate yakın süren tören birkaç aşamadan oluşuyor.

Organizatörlerin "milyonlar korosu" olarak adlandırdıkları ayinin bir bölümünde halk ilk kez Kral'a bağlılık yemini etmeye davet edilecek. Gelenekten farklı olarak, kadın din görevlileri önemli bir rol oynayacak ve diğer inançlardan dini liderler de aktif rol alacak.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Törende Charles'a Hükümdar Küresi ve Haçlı Hükümdar Asası takdim edilecek

Birinci aşama: Takdim

Kral Charles, Anglo-Sakson dönemine kadar giden gelenek gereğince "halka takdim edilecek".

Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, 700 yıllık Taç Giyme Kürsüsü'nün yanında durarak manastırın her iki tarafına dönecek ve Charles'ı "mutlak Kral" ilan edip cemaatten saygılarını göstermelerini isteyecek.

Cemaat "Tanrı Kralı Korusun!" diye bağıracak ve ardından trompetler çalacak.

Aziz Edward'ın Koltuğu ya da Kral Edward'ın Koltuğu olarak da bilinen Taç Giyme Koltuğu'nun, Birleşik Krallık'ta halen orijinal amacına uygun olarak kullanılan en eski mobilya olduğuna inanılıyor. Bugüne dek toplam 26 hükümdar bu koltukta taç giydi.

Bu koltuk ilk olarak İngiltere Kralı I. Edward'ın emriyle 13. yüzyıl sonlarında İskoçya'dan alınan ve Kader Taşı adı verilen taşı muhafaza etmek üzere yapıldı.

İskoçya monarşisinin eski bir sembolü olan taş 1996 yılında İskoçya'ya iade edilmiş olsa da törende kullanılmak üzere Londra'ya geri gönderildi.

Meşe ağacından yapılma koltuk, taç giyme töreni sırasında törenin dini özelliğine istinaden, tarihi ortaçağ mozaik döşemenin ortasına, Yüksek Sunak'a bakacak şekilde yerleştirildi.

Kaynak, Getty Images

İkinci aşama: Yemin

Yeminden hemen önce Canterbury Başpiskoposu, İngiltere Kilisesi'nin "tüm inançlardan insanların özgürce yaşayabileceği bir ortamı teşvik etmeye çalışacağını" söyleyerek Birleşik Krallık'taki birçok inancı kabul edecek.

Başpiskopos daha sonra yasal bir gereklilik olan Taç Giyme Yemini'ni edecek. Kral Charles'tan hükümdarlığı süresince yasaları ve İngiltere Kilisesi'ni destekleyeceğini teyit etmesini isteyecek ve Kral da Kutsal İncil'e el basıp bu sözleri "yerine getireceğine ve tutacağına" dair söz verecek.

Kral ayrıca "sadık bir Protestan" olduğunu ifade eden ikinci bir yemin edecek.

Üçüncü aşama: Mesh etme

Kral'ın tören cübbesi çıkarılacak ve aynı zamanda İngiltere Kilisesi'nin de başı olan hükümdarın ruhani statüsünü vurgulamak için mesh edilmek üzere Taç Giyme Koltuğu'na oturacak.

Başpiskopos, altın bir kartal figürü olan Ampulla'dan taç giyme töreninde kullanılan özel kaşığa özel yağ dökecek ve ardından Kral'ın başını, göğsünü ve ellerini haç şeklinde mesh edecek.

Yağ, taç giyme töreni için Kudüs'teki Zeytin Dağı'nda bulunan iki zeytinlikten toplanan zeytinlerden üretilmiş ve şehirdeki Kutsal Kabir Kilisesi'nde özel bir törenle kutsanmıştır.

Törenin en kutsal bölümü olarak kabul edildiğinden, Kral'ın görünmemesi için sandalyenin üzerine bir gölgelik konulabilir.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ampulla ve Kaşık

Dördüncü aşama: Takdis töreni

Taç giyme anı Kral Charles'ın hayatında ilk kez Kral (ve Aziz) Edward'ın tacını giyeceği an.

Taç adını Anglo-Sakson kral Edward için yapılan ve 1220'den sonra taç giyme törenlerinde kullanıldığı (daha sonra 17. yüzyılda monarşiye kısa süreliğine ara verilmesiyle sonuçlanan İngiliz İç Savaşı ardından kurulan cumhuriyetle iktidara gelen Oliver Cromwell tarafından eritildiği) söylenen çok daha eski orijinalinden almış.

Cromwell'in ölümü sonrasında monarşi yeniden kurulup 2. Charles tahta geçtiğinde Edward'ın giydiğine benzer ama daha büyük bir taç istediğinde yapılmış.

Kral 3. Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 1953'te kendi taç giyme töreninde taktıktan sonra bunu takan yedinci hükümdar olacak.

Kral'a Hükümdarlık Küresi, Taç Giyme Yüzüğü, Haçlı Hükümdarlık Asası ve Güvercinli Hükümdarlık Asası gibi eşyalar takdim edildikten sonra, Başpiskopos, Aziz Edward'ın Tacını Kral Charles'ın başına yerleştirecek ve trompetler çalınarak ülke çapında top atışları yapılacak.

Londra Kalesi'nde yapılacak 62 pare top atışına, Birleşik Krallık'ı oluşturan diğer ülkeler İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın başkentleri Edinburgh, Cardiff ve Belfast da dahil olmak üzere 11 farklı noktada ve Kraliyet Donanması'na ait gemilerde 21 pare top atışı eşlik edecek.

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Beşinci aşama: Tahta çıkma

Törenin son bölümünde Kral tahta çıkacak.

Geleneksel olarak kraliyet mensupları yeni kralın önünde diz çöküp bağlılık yemini ederek ve sağ elini öperek saygılarını sunarlardı.

Ancak bu törende sadece Prens William'ın bunu yapması bekleniyor.

Kraliçe Camilla

Saygı duruşunun ardından Kraliçe Camilla daha basit bir törenle mesh edilecek, taç giydirilecek ve tahta çıkarılacak, ancak yemin etmesi gerekmeyecek.

Camilla'ya Kraliçe Mary'nin 16. yüzyılda giydiği ancak biraz değişime uğramış tacı giydirilecek.

Ayrılış

Kral ve Kraliçe tahtlarından inerek St Edward Şapeline girecek; burada Charles Edward'ın Tacını çıkaracak ve milli marş çalınırken manastırdan çıkan alaya katılmadan önce İmparatorluk Tacını takacak.

Kral ve Kraliçe daha sonra Buckingham Sarayı'na dönecek ve bu kez 1831'den bu yana her taç giyme töreninde kullanılan 260 yıllık Altın Devlet Arabası ile seyahat edecekler.

Kral Charles'ın büyük oğlu Galler Prensi William'ın üç çocuğu ile Altın Devlet Arabası'nın arkasındaki bir arabayla onları takip etmesi bekleniyor.

Silahlı kuvvetlerin yaklaşık 4.000 üyesi bu törene katılmış olacak.

Onlara İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri ile Britanya Denizaşırı Toprakları'ndan temsilciler de katılacak.

Kraliyet İngiliz Lejyonu da Parlamento Meydanı'ndaki tören güzergahında 100 kişilik bir şeref kıtası oluşturacak.

Buckingham Sarayı geçit töreni

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kraliçe 2. Elizabeth 1953'teki taç giyme töreni sonrasında Buckingham Sarayı balkonunda

Kral 7. Edward'ın 1902'deki taç giyme töreninden bu yana yeni hükümdarın Buckingham Sarayı balkonundan The Mall'daki kalabalığı selamlaması geleneksel hale geldi.

1953'te yüzlerce uçağın katıldığı bir hava gösterisini izleyen Kraliçe'ye annesi, çocukları ve kız kardeşinin yanı sıra diğer kraliyet mensupları da katılmıştı.

Buckingham Sarayı, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın bu geleneği sürdüreceklerini belirtirken, Kraliyet Ailesi'nin hangi üyelerinin katılacağına dair bilgi vermedi.