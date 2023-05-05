Mersin: "Bu kente bak, Türkiye'yi anlarsın"
- Yazan, Fatima Çelik & Ege Tatlıcı
- Unvan, Mersin
Mersin, farklı coğrafyalardan aldığı göçlerle şekillenmiş bir kent.
Burada farklı kültürler, dinler, mezhepler ve kimlikler uzun zamandır bir arada yaşıyor.
3 milyon nüfusa sahip kentte yarım milyona yakın Suriyeli göçmen ikamet ediyor.
Akkuyu Nükleer Santrali’nin de etkisiyle kente son dönemde yerleşen Rus ve Ukraynalıların sayısı artıyor.
Kent şimdilerde deprem bölgesinden gelenlere de ev sahipliği yapıyor.
Peki bu çok kimlikli yapı, kentin siyasetini ve ekonomisini nasıl şekillendiriyor?
Kentin artan nüfusu ne gibi sorunlar doğuruyor?
Mersinliler seçimlerden ne bekliyor?
BBC Türkçe ekibi 2023 seçimleri öncesi Mersin’deydi.