Balıkçılık turnuvasında hile yapan iki kişiye hapis cezası

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6 saat önce

ABD’de, dünya balıkçılık yarışmaları dünyasını sarsan skandala karışan iki kişiye 10 gün hapis cezası verildi.

43 yaşındaki Jacob Runvan ve 36 yaşındaki Chase Cominsky, geçen Eylül ayında Erie Gölü’nde düzenlenen en ağır balığı yakalama turnuvasından diskalifiye edilmişti.

Turnuvanın direktörü, bu iki kişinin, yakaladıkları balığı kurşun ağırlıklar ve balık filetolarla ağırlaştırmaya çalıştığını ortaya çıkardı.

Savcılar “iki sahtekarın” büyük ihtimalle diğer turnuvalarda da hile yaptığını belirtti.

İkili, 10 günlük hapis cezalarını tamamladıktan sonra, 1,5 yıl da denetim altında kalacak ve her biri 2500’er dolar para cezası ödeyecek.

Runvan ve Cominsky'nin balıkçılık lisansları da üç yıl boyunca askıya alındı. Cominsky’nin ayrıca 130 bin dolar değerindeki teknesini kullanamayacağına hükmedildi.

Savcı Michael O’Malley, zanlıların balıkçılık lisanslarını ömür boyu kaybetmeyi hak ettiklerini belirtti.

O’Malley ayrıca “Bu ikisi ömür boyu tüm balıkçılık turnuvalarından yasaklanmalı. İkisi de hırsız ve şimdi hüküm giymiş suçlular da oldular” dedi.

İki balıkçının hile yaptığı turnuvada kazanana yaklaşık 30 bin dolar ödül veriliyordu.

Turnuva direktörü Jason Fischer, internette viral olan videoda, balığın tartılışı sırasında karnını yararken ve kurşun toplar ve diğer balıklara ait filetoları çıkarırken görülüyor.