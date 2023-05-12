Balıkçılık turnuvasında hile yapan ikiliye hapis cezası

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ABD’de, dünya balıkçılık yarışmaları dünyasını sallayan skandala karışan iki kişiye 10 gün hapis cezası verildi.

43 yaşındaki Jacob Runvan ve 36 yaşındaki Chase Cominsky, geçen eylül ayında Erie Gölü’nde düzenlenen en ağır balığı yakalama turnuvasından diskalifiye edilmişti.

Turnuvanın direktörü, ikiliyi yakaladıkları balığı kurşun ağırlıklar ve balık filetolarla ağırlaştırmaya çalıştığını ortaya çıkarttı.

Savcılar “iki sahtekarın” büyük ihtimalle diğer turnuvalarda da hile yaptığını belirtti.

İkili, 10 günlük hapis cezalarını tamamladıktan sonra, 1,5 yıl da denetim altında kalacak ve her biri 2500’er dolar para cezası ödeyecek.

İkilinin balıkçılık lisansları da üç yıl boyunca askıya alınırken, Cominsky’ye ayrıca 130 bin dolar değerindeki teknesini kullanamayacağına hükmedildi.

Savcı Michael O’Malley, zanlıların balıkçılık lisanslarını ömür boyu kaybetmeyi hak ettiklerini belirtti.

O’Malley ayrıca “Bu ikisi ömür boyu tüm balıkçılık turnuvalarından yasaklanmalı. İkisi de hırsız ve şimdi hüküm giymiş suçlular da oldular” dedi.

İki balıkçının hile yaptığı turnuvada kazanana yaklaşık 30 bin dolar ödül veriliyordu.

Turnuva direktörü Jason Fischer, internette viral olan videoda, balığın tartılışı sırasında karnını yararken ve kurşun toplar ve diğer balıklara ait filetoları çıkartırken görülüyor.