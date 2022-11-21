Gaziantep’teki saldırıda biri öğretmen, biri çocuk, üç kişi hayatını kaybetti

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6 dakika önce

Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saldırıda biri çocuk, biri öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Soylu’dan önce bir açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, altı kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Habertürk’e göre ilçe merkezindeki bir lise, iki ev ve Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra roketler isabet etti.

Soylu, tespit edilebildiği kadarıyla üç havan atışının gerçekleştiğini belirtti.