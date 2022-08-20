Mardin'de trafik kazası: 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada, yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

DHA, yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğunu bildirdi.

Ajans, Derik'te akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada, freni boşalan TIR'ın önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attığını aktardı.

Bugün Gaziantep'te meydana gelen kazada da 16 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.

Gaziantep'teki kazada aralarında sağlık çalışanları, itfaiye görevlileri ve gazetecilerin de olduğu 16 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Kaynak, DHA

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