Mardin'de trafik kazası: 8 kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada, yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
DHA, yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğunu bildirdi.
Ajans, Derik'te akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada, freni boşalan TIR'ın önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attığını aktardı.
Bugün Gaziantep'te meydana gelen kazada da 16 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.