Kuzey Kore medyası: Putin'den 'daha güçlü ikili ilişkiler' çağrısı

Kaynak, Getty Images

22 dakika önce

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova ile Pyongyang arasında daha güçlü ilişki kurulması çağrısında bulunduğunu duyurdu.

Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gönderdiği mektupta Rusya ve Kuzey Kore'nin "ikili yapıcı ilişkileri geliştirmesi gerektiğini" yazdığı aktarıldı.

Rusya lideri mektubunda, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin Kore ve Kuzeydoğu Asya'da güvenlik ve istikrarı artırmaya yardımcı olacağını ifade etti.

Kuzey Kore medyası, Kim Jong-un'un da Rusya ve Kuzey Kore arasındaki iş birliğinin büyümeye devam edeceği yanıtını verdiğini belirtti.

Uzmanlar iki ülkenin, Rusya'nın Ukrayna işgalinin başladığı Şubat ayından bu yana giderek yakınlaştığına dikkat çekiyor.

Reuters, mektubun 15 Ağustos'ta kutlanan "Kore Kurtuluş Günü" için gönderildiğini aktardı.

Kore'nin, 2. Dünya Savaşı'nda yenilen Japonya'dan bağımsızlığını kazandığı gün "Kurtuluş Günü" olarak kutlanıyor.

"2. Dünya Savaşı'nda kurulan dostluk artarak sürüyor"

Reuters, Kim'in Putin'e yanıt olarak gönderdiği mektupta, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın yenilgiye uğratılmasıyla kurulduğunu belirttiğini ve "Bu stratejik ve taktiksel iş birliği, iki ülke arasındaki destek ve dayanışma o günden bu yana, düşman askeri kuvvetlerin tehdit ve tahriklerini engelleyecek yeni bir seviyeye çıktı" yazdığını aktardı.

Mektupta "düşman kuvvetler" için ülke ismi verilmemiş olsa da Kuzey Kore'de bu terim genellikle ABD ve müttefiklerini işaret etmek için kullanılıyor.

İki ülke liderleri, Kim'in 2019'daki Rusya ziyaretinde iş birliği anlaşması imzalamıştı.