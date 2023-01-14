Weghorst’un Manchester United’a kiralanması Hollanda medyasında: Rüya gibi transfer

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

52 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Cristiano Ronaldo’nun ayrılmasının ardından forvet arayışına giren İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United, Beşiktaş’ta forma giyen Wout Weghorts’u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Hollanda medyası, bu gelişmeyi “Rüya gibi transfer” ve “Weghorst yedinci cennette” gibi başlıklarla duyurdu.

Beşiktaş’ın Cuma akşamı Weghorst ve kulübü Burnley ile geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını KAP'a bildirmesinin ardından, Manchester United, Hollandalı golcünün transferini resmen açıkladı.

Bugüne kadar Manchester United’da forma giyen 15. Hollandalı futbolcu olan Weghorst’un transferi, Hollanda medyasında geniş yer buldu.

Kamu yayıncısı NOS, “Harika kariyer: DETO’dan Manchester United’a” başlığıyla verdiği haberde, 18 yaşına kadar amatör kulüp DETO'da top koşturan Wout Weghorst’un, İngiltere’nin en iyi kulüplerinden birine transfer olduğunu vurguladı.

Hollanda medyasına göre, Beşiktaş’ta başarılı bir sezon yaşayan Weghorst’un, Old Trafford'a uzanan serüveninde, Dünya Kupas’ndaki performansı etkili oldu.

Katar’daki çeyrek final karşılaşmasında iki gol atarak maçın penaltılara kalmasını sağlayan 30 yaşındaki golcü, böylece dikkatleri üzerine çekti.

Manchester United Teknik Direktörü olan “hemşehrisi” Erik ten Hag'ın ısrarı sonucu Weghorst’un düşleri gerçeğe dönüştü.

Her iki isim de Hollanda’daki Twente bölgesinden geliyor.

NOS’a göre, 2018’de verdiği röportajda, futbol yaşamının her zaman zorluklarla dolu olduğunu belirterek “Kendimle, katettiğim mesafeyle gurur duyuyorum” diyen Weghorst, kariyerindeki en üst noktaya ulaştı.

Voetbal International (VI) dergisi, transfere ilişkin gelişmeleri “Weghorst’un hayali gerçek oldu” başlığıyla duyurdu.

VI’ye göre, Manchester United, Weghorst'u sezon sonuna kadar kiralayarak 30 yaşındaki forvet için rüya gibi bir transferi gerçeğe dönüştürdü.

Haberde, FC Emmen, Heracles Almelo, AZ, Wolfsburg, Burnley, Beşiktaş ve Hollanda milli takımı formalarını giyen Weghorst, artık kulüp seviyesinde “mutlak zirveye ulaştığı” belirtildi.

Weghorst’un bu sezon Türkiye'de Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 maçta dokuz gol atarken, beş de asist yaptığı vurgulandı.

Erik ten Hag’ın, hemşerisini Old Trafford'da “B planı” olarak kullanmak için ideal bir seçenek olarak gördüğünü vurgulayan dergi, “Karakteri ve gol atma dürtüsü, Red Devils (Kırmızı Şeytanlar) kadrosuna katma değer olarak görülüyor. Özellikle Ronaldo gittikten sonra teknik direktör maç açabilecek birini arıyordu” yorumuna yer verdi.

Ancak Hollanda futbolunun yıldızlarından eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’a göre, Weghorst’un İngiltere’de işi pek de kolay olmayacak.

Veronica kanalında transferi değerlendiren Sneijder’e göre, boy avantajı olsa da Weghorst, “İngiltere'deki savunma oyuncuları için sadece küçük bir çocuk.”

Weghorst'u yürekten kutladığını söyleyen Sneijder, "Umarım orada başarılı olur. Türkiye'den arkadaşlarımla konuştum, Beşiktaş'tan ayrıldığı için üzgünler. Orada gerçekten iyi iş çıkarmış gibi görünüyor. Bir tarzı var, bunu hepimiz gördük. Ama futbol izleyeceksen, United için ideal bir forvet değil” diye konuştu.

Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden de Telegraaf da, transfer için, “Weghorst’un dünya günü: Manchester United resmen açıkladı” başlığını kullandı.

Gazeteye göre, Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından seçimine gerçek bir forvet eklemek istedi.

Beşiktaş’ın başta dirense de daha sonra Weghorst’un İstanbul'dan Manchester'a taşınmasına izin verdiği belirtilen haberde, şu ifadeler yer aldı:

“Weghorst, Türkiye'nin şu an 5. sırada bulunan Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçirdi. Forvet geçen hafta Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçta 8. golüyle takımına yardım etti. Bu golü taraftarlarla birlikte coşkulu bir şekilde kutlayarak adeta onlara veda ediyor gibiydi.”

De Telegraaf yorumcusu Wim Kieft de, transferle Weghorst’un, Ronaldo’yu gölgede bıraktığını savundu.

AD gazetesi de, “Manchester United’a rüya gibi bir transfer” başlığıyla duyurduğu haberinde, Weghorst’un, “Ne olursa olsun, burada olduğum sürece her şeyimi kulübe vereceğim” sözlerine yer verdi.

Gazete, Türkiye’nin en iyi kulüplerinden birinden Manchester United’a transfer olan Weghorst’un, kariyerinde yeni bir dönem başladığına işaret etti.

AD’ye göre, Weghorst, Hollanda Ligi’nde Willem II forması giydiği dönemde yeterince kendini gösteremedi.

Daha sonra FC Emmen'de gollerini atmaya başladı ve bu onu önce Herakles Almelo takımına 2016'da AZ'ye taşıdı.

AZ’de uluslarası takımların dikkatini çeken Weghorst, Almanya’ya, Bundesliga takımlarından Wolfsburg’a transfer oldu.

Bundesliga’nın en çok gol atan hücum oyuncularından biri haline gelen Hollandalı forvet, 118 maçta 59 gol kaydetti.

Weghorst, 2022 yılında İngiltere’ye Burnley kulübüne transfer oldu ancak takımının küme düşmesini önleyemedi.

Aynı sezon kiralık olarak Beşiktaş kadrosuna katıldı.

RTL Haber de, “Manchester United, Wout Weghorst'un transferini doğruladı” başlıklı haberinde, Beşiktaş forması giyen Weghorst’un 6 aylığına İngiltere ekibine kiralandığını duyurdu.

Hollanda medyasına göre, ilk profesyonel sözleşmesini 20 yaşında FC Emmen ile imzalayan Wout Weghorts, 10 yıllık süreçte büyük mesafe katetti.