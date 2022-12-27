Rusya, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satışını yasakladı

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15 dakika önce

Rusya, Batılı ülkelerin Aralık ayı başında Rus petrolü için getirdiği tavan fiyat uygulamasını kabul eden ülke ve şirketlere petrol satışını yasakladı.

G7 ülkeleri, Avustralya ve AB tarafından kabul edilen tavan fiyat uygulaması 5 Aralık'ta yürürlüğe girdi.

Bu uygulama, ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolardan fazla ödeme yapmasını engelliyor.

Rusya, fiyat sınırlaması uygulayan hiç kimseye petrol ve petrol ürünlerinin satılmayacağını açıkladı.

Başkanlık kararnamesinde, yasağın 1 Şubat'tan 1 Temmuz'a kadar beş ay süreyle geçerli olacağı belirtildi.

Kararnamede ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasak kapsamına giren ülkelere tedarik için "özel izin" verebileceği belirtildi.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan G7 grubu (ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya), Moskova'nın petrol gelirlerini Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için kullanmasını engellemek amacıyla ilk olarak Eylül ayında fiyat sınırlaması fikrini ortaya atmıştı.

24 Şubat'ta başlayan Rus işgalinin ardından Batılı ülkelerin Rus petrolüne talebi düşmüş olsa da, petrol fiyatlarındaki artış ve Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere diğer ülkelerden gelen talep nedeniyle Rusya petrol satışından yüksek düzeyde gelir sağlamaya devam etti.

Rus ham petrolünün deniz yoluyla ithaline yönelik AB çapında bir yasak hali hazırda yürürlükte; İngiltere, ABD ve diğer bazı ülkeler de benzer taahhütlerde bulunuyor.

Fiyat sınırlaması Rus petrol gelirlerini daha da azaltmayı hedefliyor. Rus ham petrolünün 60 doların üzerinde bir fiyatla G7 ve AB tankerleri, sigorta şirketleri ve kredi kuruluşları aracılığıyla sevkini engelliyor.

Birçok büyük küresel nakliye ve sigorta şirketi G7 ülkelerinde yer alıyor.

Ancak bu ayın başlarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tavan fiyat uygulamasını Rus ekonomisine zarar verecek kadar "ciddi" olmayan "zayıf" bir uygulama olarak nitelendirdi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın bütçe açığının 2023 yılında GSYH'nin %2'sini aşabileceğini ve petrol fiyat sınırlamasının ihracat gelirlerini azaltacağını söyledi.