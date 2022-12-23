İstanbul’da musluk suyu içilebilir mi?
Dünyanın birçok şehrinde şebeke suyu tüketmek günlük hayatın bir parçası.
Evlerde sürahiler, mataralar musluk suyuyla doluyor; kafe ve lokantalarda su musluktan servis ediliyor.
Ama bu durum İstanbul’da geçerli değil.
Yıllardır İstanbul'u yönetenler, her fırsatta musluktan akan suyun içilebilir olduğunu söylese de, burada yaşayanlar ikna olmuş görünmüyor.
Peki İstanbul’da şebeke suyu gerçekten içilebilir mi?
Video haber: Ege Tatlıcı, Fatima Çelik
Katkıda bulunanlar: Esra Yalçınalp, Selim Büyükgüner