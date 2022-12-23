İstanbul’da musluk suyu içilebilir mi?

Dünyanın birçok şehrinde şebeke suyu tüketmek günlük hayatın bir parçası.

Evlerde sürahiler, mataralar musluk suyuyla doluyor; kafe ve lokantalarda su musluktan servis ediliyor.

Ama bu durum İstanbul’da geçerli değil.

Yıllardır İstanbul'u yönetenler, her fırsatta musluktan akan suyun içilebilir olduğunu söylese de, burada yaşayanlar ikna olmuş görünmüyor.