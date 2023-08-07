Erkin Koray hayatını kaybetti

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38 dakika önce

Türk rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Erkin Koray'ın uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray'ın vefatını kızı Damla Koray, Instagram'dan şu mesajla duyurdu:

"Babam... Baba'mız... Canımın taa içi, ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan 'canlar', güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet.

"Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...

"Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.

"Eminim, 'senin çocuklar' da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün Cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et. Seni Çok ama çok seven kızın Damla."

Sanatçılar, siyasetçiler ve hayranları Twitter'dan üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini dile getirdi.

Koray, 'Kızları da Alın Askere', 'Anma Arkadaş', 'İlahi Morluk', 'Yağmur', 'Silinmeyen Hatıralar', 'Mesafeler', 'Şaşkın', 'Komşu Kızı', 'Fesuphanallah', 'Arap Saçı', 'İlla ki', 'Yalnızlar Rıhtımı', 'Ankara Sokakları', 'Gaddar', 'Deli Kadın', 'Çöpçüler', 'Akrebin Gözleri' gibi şarkılarıyla tanınıyor.