K﻿ılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı: Ne dedi, siyasiler ne tepki verdi?

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35 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü serbestliği ile ilgili Salı günü TBMM’ye bir kanun teklifi vereceklerini duyurmasının ardından tepkiler sürüyor.

S﻿alı günü TBMM'deki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Kadınların inançlarını istismar ettiğiniz yeter" dedi ve grup toplantısının ardından kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, başörtüsüne kanuni güvence teklifini dile getirdiği video paylaşımı sonrasında bugün yaptığı ilk konuşmada "Bedeli ne olacaksa olsun yaraları kapatmaya and içtim" dedi:

"Kadınların inançlarını istismar ettiğiniz yeter. Göreceğiz kim samimi kim değil. Bu çağ dışı tartışma artık bitsin."

Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi akşamı yaptığı "kadınların giyim kuşamını, siyasetin tekelinden çıkartmak" için kanun teklifi vereceklerini açıklamasına AKP ve MHP'den tepki geldi.

A﻿KP açıklama için Çarşamba günkü grup toplantısına işaret ederken MHP lideri Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında "Yeni bir teklif getirilmesi istismardır" dedi.

K﻿ılıçdaroğlu ne söyledi?

Kılıçdaroğlu, Pazartesi akşam saatlerinde, evinde çekilen bir videoyu paylaştı ve Türkiye’nin bazı “yaralarının” olduğunu ve bu yaraları kapatmanın ülkeyi “birleştireceğini, güçlendireceğini” söyledi:

"İktidar olduğumuzda atacağımız adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum." diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Helalleşme tam olarak bu. Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet yaraları kapatacak ki millet olarak dünya ile rekabete odaklanalım.

"Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Değişmeyi ve öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı.

"Konuyu devlet ciddiyeti ile çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleri ile uyum içerisinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz."

Söz konusu kanun teklifini bugünkü grup toplantılarının ardından TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Saray'ın da samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak. Türkiye'nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye'nin birçok kanayan yarasını kapatma konusunda da biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok.

"Ve sevgili halkım; bu zor ama zor olduğu kadar da hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum."

A﻿çıklamasına ilk destek verenlerden biri Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Davutoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sn. Kılıçdaroğlu’nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum." dedi.

HDP Grup Başkanvekili: 'CHP’nin yaklaşımını olumlu karşılıyoruz'

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek veren bir diğer parti de HDP oldu.

Artı Gerçek gazetesine konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP'nin hazırladığı başörtüsü teklifinin karşısında olmayacaklarını söyleyerek destek vereceklerine işaret etti.

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü yaklaşımını da partimizin çalışmalarının bir yansıması olduğunu düşünüyoruz” diyen Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadının hiçbir kıyafeti tartışma konusu olmamalıdır. Başörtüsü de kesinlikle yasak kapsamından çıkarılmalıdır; bugüne kadar bu konunun tartışılıyor olması da vahamet tablosunu ortaya koyuyor.

"Biz HDP olarak kadın giyiminin, kadın bedeni üzerinde sebep olduğu egemenlik biçimlerinin tamamına karşıyız.

Ve toplumun bir kısmını oluşturan başörtülü kadınlar özgür değilse, diğer kadınların da özgür olduğunu kimse iddia edemez. Bu, ancak her kademedeki kadınların özgürleşmesiyle gerçek anlamını bulabilir. Aksi halde kadın erkek eşitliğinden söz etmemiz mümkün değildir."

Sadece başörtüsünün değil, başka kıyafetlerin de yasaklandığına dikkat çeken Beştaş, “Beyaz tülbent Kürt toplumu için barışı çağıran bir çığlıktır. Buna benzer meselelerde bizim yaklaşımımız aynıdır, farklılık arz etmiyor." dedi:

"Başörtüsü takmak isteyen kadınlar kesinlikle hiçbir engelleme ile karşı karşıya kalmamalıdır. Bizim zaten yaklaşımımız her zaman böyleydi. Kadınların kendi bedeni, kendi kıyafetleri, kendi kararları üzerindeki toplumsal, siyasal baskının kalkmasını savunan bir yerdeyiz. Bu nedenle CHP’nin yaklaşımını olumlu karşılıyoruz.”

Bakan Yanık: 'Saadet Partisi Altılı Masa içinde olmayı kamuoyuna açıklayamıyor'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz.” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çarşamba günü yapacağı grup konuşmasında özgürlükler konusunda yeni bir aşamayı açıklayacağını duyurdu.

Çelik, “Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.” dedi.

Bugün AA'nın sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuyla ilgili, "Keşke samimi olsaydı" dedi ve "CHP'nin başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek" istediğini söyledi.

Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama öbür taraftan aktüel anlamda yani güncel durumda da bir şekilde Saadet Partisi ve işte Altılı Masa'nın etrafında kendini muhafazakar gelenekten gelen, sayan siyasi oluşumlarla da tekrar temas kurmak istiyor çünkü özellikle Saadet Partisi'nin son zamanlardaki çıkışından, o masanın etrafında oluşunu kendi tabanına açıklayamadığını anlıyoruz.

"Oy oranından, oy potansiyelinden bağımsız olarak Saadet Partisi'nin bir karşılığı vardır Türk siyasetinde. Dolayısıyla Altılı Masa içinde olmayı çok açıklayamıyor kamuoyuna ve nitekim son zamanlarda işte 'Aday Temel Karamollaoğlu olmalıdır' vesaire çıkışları bu anlamda bir şekilde muhafazakar seçmene de masanın etrafındaki siyasi partilerin muhafazakar seçmenlerine de bir ışık gösterme ihtiyacı duyduğunu düşünüyorum.

"Dolayısıyla bu çıkış, seçim üzeri olacak... Sayın Baykal'ın genel başkan olduğu zamanlarda, işte çarşaflı insanlara rozet takılması gibi birtakım adımları hep oldu ama gerçekçi ve sahici olmadığı için kamuoyunda da hiçbir zaman bir karşılık görmedi."

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin Twitter'dan yaptığı paylaşımda "başörtüsü yasakları size rağmen nihayet bulmuştur" dedi:

B﻿ahçeli: ' Helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir anlamı yoktur'

P﻿artisinin bugünkü grup toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla ilgili şunları söyledi:

"Helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Böyle bir yasa TBMM’ye geldiğinde MHP, geçmiş dönemde başörtüsü konusunda vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur.

"Yeni karar da ihtiyaç olmadığını söyler. Kılıçdaroğlu eğer başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın başörtüsüne."

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de eski partisinin lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi ve "başörtü sorununun çözüldüğünü" söyledi:

“Bu ülkede açlık, yoksulluk, adaletsizlik, yolsuzluk, yasaklar, sığınmacı sorunu var. Türkiye’de başörtüsü sorunu çözülmüştür, geride kalmıştır.