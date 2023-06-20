Suriye gazetesi El Vatan: Rusya Astana’da Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi için takvim sunacak

20 Haziran 2023, 17:04 +03 Güncelleme bir saat önce

BBC İzleme Servisi | BBC Monitoring

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Suriye gazetesi El Vatan, Rusya’nın bugün başlayan ve yarın devam edecek Astana görüşmelerinde Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi için bir takvim sunacağını yazdı.

Gazeteye konuşan Suriye hükümeti kaynakları, “Moskova, Ankara ile Şam’ın yakınlaşmasını istiyor. Bu yüzden Türkiye’nin Suriye’den çekilmesine dair net bir takvim ortaya koyacak” dedi.

Türkiye ve desteklediği silahlı örgütler, Suriye’nin kuzeyinde geniş bir alanı kontrol altında tutuyor.

Cihatçıların ve bazı muhaliflerin kontrolündeki İdlib’de de Türkiye’nin çeşitli gözlem noktaları bulunuyor.

Suriye hükümeti ise bütün bunları "Türkiye’nin işgali" olarak görüyor ve müzakerelerin ilerleyebilmesi için "işgalin son bulmasını" şart koşuyor.

Türkiye ise daha fazla göçün engellenmesi, Türkiye’deki Suriyelilerin geri gönderilebilmesi ve YPG’nin sınırdan uzak tutulması hedefleriyle bu bölgelere büyük önem atfediyor.

İki ülkenin bu konudaki son derece farklı tutumu, müzakerelerin ilerlemesinin önündeki en büyük engellerden.

El Vatan’a konuşan kaynaklar, Şam’ın diyaloğa açık olduğunu, tarafların bunun için net hedefler, bir çerçeve ve bir diyalog mekanizması belirlemesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Bir ilerleme sağlanmasını istiyorsak, ‘terörle mücadele’ gibi iki tarafın da kendine göre yorumladığı muğlak ifadeler kullanmayı bırakmamız lazım.”

Öte yandan Suriye ordusuyla Heyet-i Tahrir eş-Şam ve Türkiye ordusuyla YPG arasındaki çatışmaların son dönemde artmasının Ankara-Şam yakınlaşmasını zorlaştırabileceği aktarılıyor.

Kazakistan’da gerçekleştirilecek zirvede, katılımcıların ikili ve üçlü görüşmeler de yapması bekleniyor.