Alex Murdaugh: ABD’li avukat eşini ve çocuğunu öldürmekten ömür boyu hapse çarptırıldı

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ABD’li avukat Alex Murdaugh, eşini ve çocuğunu öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 54 yaşındaki Murdaugh, cinayetleri milyonlarca dolarlık yolsuzluklarını gizlemek için işlemekle suçlanıyordu.

Murdaugh’nun avukatlarının kararı temyize götürmesi bekleniyor.

Davada 60 tanık dinlendi ve cep telefonu verileri incelendi.

ABD kamuoyunun yakından takip ettiği cinayetler, Netflix’te de bir belgesel olarak yayımlanmıştı.

"Murdaugh Cinayetleri: Güney Carolina'da Bir Skandal" belgeseline konu olan olayda baro üyeliğinden çıkarılan 54 yaşındaki Murdaugh mahkemede suçsuz olduğunu söylese de jüriyi ikna edemedi.

Avukatın dava boyunca vurguladığı nokta, cinayete dair birincil elden tek bir kanıt dahi olmaması, tüm suçlamaların ikincil kanıtlara dayanmasıydı.

Tecrübeli bir kaza-tazminat avukatı olan Alex Murdaugh, ailesi tarafından kurulan ve Güney Carolina mahkemelerinin yüz yılı aşkın zamandır iyi tanıdığı bir hukuk bürosunun başındaydı.

7 Haziran 2021 günü, 52 yaşındaki karısı Maggie ile 22 yaşındaki oğlu Paul'u aile evini çevreleyen geniş arazideki köpek kulübelerinin yakınında ölü olarak bulduğunu bildirdi.

Bir yılı aşkın bir süre ölümlerle ilgili tutuklama olmadı, fakat Murdaugh hakkında geçen Temmuz ayında iki cinayet, iki kez de şiddet içeren bir suç amacıyla silah bulundurma suçlamasıyla dava açıldı.

Murdaugh karısı ve oğlunun ölümleriyle ilgisi olmadığında ısrar etti ama savcılık karısını ve oğlunu yakın mesafeden bir tüfek ve bir tabanca ile vurmak suretiyle öldürdüğünü iddia ediyordu.