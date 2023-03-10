Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üçüncü dönemine başlıyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Şi'nin Mao Zedong döneminden bu yana en güçlü Çinli lider olduğu düşünülüyor

bir saat önce

Çin Ulusal Halk Kongresi, Devlet Başkanı Şi Cinping’in üçüncü dönemin oy birliğiyle onayladı.

Üç bine yakın kongre üyesinin oy verdiği Şi, ayrıca Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığına da seçildi.

Ülkenin yönetim sisteminde devlet başkanı görevi büyük ölçüde sembolik. Ancak buna rağmen üçüncü dönemi, Şi'nin Mao Zedong'dan bu yana Çin'in en güçlü lideri statüsünü de güçlendirmiş oldu.

Şi’nin asıl yetkileri Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olmasından geliyor.

BBC Çin Muhabiri Stephen McDonell’in aktardığına göre üçüncü dönem devlet başkanlığı görevinin onaylanması büyük ölçüde beklenen bir şeydi. Ülkenin yeni başbakanı ve bakanları da dahil olmak üzere gerçekleşecek yeni atamalar gündemde daha önemli bir yer kaplıyor.

Bu atamaların Şi’nin yakın çevresindek isimlerle yapılması bekleniyor.

Şi’den önceki dönemlerde Çin devlet liderlerinin görev süreleri iki dönemle kısıtlıydı. Şi, 2018’de bu kısıtlamayı kaldırdı. Bu değişim, onu Mao Zedong’dan bu yana görülmemiş siyasi bir figür haline getirdi.

6﻿9 yaşındaki Şi'nin hayatının geri kalanı boyunca iktidarda kalma olasılığı yüksek.

Yavaşlayan ekonomi, ABD ile süren gerginlikler ve Tayvan meselesi gibi konular, Şi'nin üçüncü döneminde masasındaki önemli gündem olacak.

Ş﻿i Jinping, halihazırda üç farklı pozisyonda görev yapıyor.