Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 15-16 düzeyinde: KESK, TÜİK'i protesto edecek

Kaynak, Getty Images

13 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerine göre 2022 enflasyonu yüzde 64,27 oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yeni yılda enflasyon farkı ve toplu sözleşme nedeniyle yüzde 16,48 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 oranında artacak.

Memur, sözleşmeli memur ve memur emekli maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Türkiye'de yıllık enflasyonu yüzde 137,55 olarak hesapladı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığını savundu.

“TÜİK’in sahte rakamları maaşlarımızı eritiyor” diyen KESK yönetimi, yarın saat 12.30’da TÜİK’in önünde bir protesto eylemi düzenleyecek.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, TÜİK ve ENAG verilerini kıyaslayarak, "Gerçekten ortada kocaman bir 'saçma sapanlık' var" dedi.

Memur-Sen'den ek zam talebi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, yüzde 16,48’lik zam oranından memnuniyet duyduklarını belirtirken, “sıradaki müjdenin ilave ek zam” olması gerektiğini söyledi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Yalçın, “TÜİK aralık ayı enflasyon oranının yüzde 1,18 açıklanmasıyla birlikte; yıllık enflasyon yüzde 64,27, enflasyon farkı yüzde 7,84 ve kamu görevlileri/emeklilerinin maaş/ücretlerine yüzde 8 Toplu Sözleşme artışıyla beraber yansıyacak oran yüzde 16,47 olarak belli oldu” dedi.

Yükselen enflasyona karşı 2022’de memur maaşlarına toplamda yüzde 87 artış yapıldığını, Gelir Vergisi muafiyet getirildiğini ve yapılan ek gösterge düzenlemesi ile çalışma hayatına yönelik birçok önemli adım atıldığını kaydetti.

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek 'ek zam' olmalıdır.”