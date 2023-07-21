Manipur: Hint eyaletinde süren şiddet olaylarının arka planında ne var?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hindistan'ın muhalefet partisinin üyeleri, Başbakan Modi'nin Manipur'daki şiddet olaylarından ilk kez bahsettiği gün Delhi'de bir protesto düzenledi

Yazan, Raghvendra Rao

Unvan, BBC Hindi

42 dakika önce

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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki ücra bir bölgede iki aydır etnik şiddet olayları yaşanıyor. İki kadının kalabalık bir grup tarafından çıplak bir şekilde sokaklarda sürüklendiğini gösteren bir video son günlerde öfkeye yol açtı. Başbakan Narendra Modi'nin ise olaylara ilişkin yeni konuşması tepkilere neden oldu.

Manipur'da neden şiddet olayları yaşanıyor? Video nasıl ortaya çıktı? Polis ve mağdurların ifadeleri ne oldu?

Manipur nerede?

Myanmar ile sınır paylaşan Manipur eyaleti, Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alıyor.

Eyalette 3 milyon kişi yaşıyor.

Neden şiddet olayları yaşanıyor?

Manipur'da iki etnik topluluktan insanlar yaşıyor.

Bunlar ağırlıklı olarak Hindu olan Meiteiler ve çoğunlukla Hristiyan olan Kukiler.

3 Mayıs'ta Manipur'daki yüksek mahkemenin Meitei topluluğunun resmi olarak tanınmasının ilk adımı olan 'planlanmış bir kabile' olarak sınıflandırılma talebini desteklemesinin ardından şiddet olayları başladı.

Bu özel sınıflandırma, Meiteilerin devlet işlerine, yüksek öğretime ve ormanlık alanlara erişimini sağlıyor.

Halihazırda 'planlanmış bir kabile' olarak sınıflandırılan Kukiler, Meiteilerin topraklarını alacağını söyleyerek protesto etmeye başladı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Eyaletteki ağır askeri ve paramiliter polis müdahelesine rağmen şiddet devam ediyor

Şiddet olaylarında en az 142 kişinin hayatını kaybettiği, 60 bin kişinin ise göç etmek zorunda kaldığı düşünülüyor.

Hükümet, eyalete 40 bin asker konuşlandırdı.

Video nasıl ortaya çıktı?

İki kadına yönelik cinsel şiddet görüntülerini içeren video 19 Temmuz Çarşamba günü sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı.

Videoyu kimin çekip paylaştığı henüz bilinmiyor.

Hükümet, videonun platformlardan kaldırılmasını talep etti.

Polis şimdiye kadar ne dedi?

Manipur polisi, videonun 4 Mayıs'ta eyaletin başkenti Imphal'a 24 kilometre uzaklıktaki Thoubal semtinde çekildiğini doğruladı.

Olay, eyalette şiddet olaylarının başladığı sırada meydana geldi.

Indian Express adlı gazete, videoda çıplak görüntülenen iki kadının Kuki topluluğundan olduğunu doğruladı.

Thoubal, Meiteilerin çoğunlukta olduğu bir bölge.

19 Temmuz'da Twitter üzerinden paylaşım yapan Manipur polisi, "Kimliği belirsiz silahlı kişiler hakkında kaçırma, toplu tecavüz ve cinayet vb. vakalar kayıtlara geçmiş ve soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Eyalet polisi, suçluları bir an önce yakalamak için tüm gücüyle çalışıyor."

Saldırı hakkında neler biliniyor?

Videodaki kadınların bir akrabası, 18 Mayıs'ta olayla ilgili polise şikayette bulundu.

Şikayette olay yerinde 3 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 5 kişinin bulunduğu belirtildi.

Neredeyse bin kişilik silahlı bir grup, 4 Mayıs'ta B. Phainom köyüne baskın düzenledi ve geniş çaplı bir yağma meydana geldi.

Baskın sırasında ormana koşan 5 kişilik grup polis tarafından kurtarıldı.

Daha sonra bir çete, karakola götürülürken onları "kaptı".

Şikayete göre çete, gruptaki iki erkeği öldürdü ve kadınları kıyafetlerini çıkarmaya zorladı.

21 yaşındaki kadınlardan birinin "toplu tecavüze uğradığı", diğer ikisinin kaçmayı başardığı belirtildi.

Yerli Kabile Liderleri Forumu (ITLF) eyalet ve merkezi hükümetlerin faillere karşı harekete geçmesini talep etti.

Siyasi tepkiler ne oldu?

20 Temmuz'da meclise girmeden önce açıklama yapan Başbakan Narendra Modi, iki aydır süren Manipur'daki şiddet olayları hakkında ilk kez konuştu.

Modi, "Yüreğim derin bir üzüntüyle doldu. Bu her toplum için utanç verici bir olay ve tüm ülkeyi karaladı. Eyalette düzeni sağlaması için başbakana çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 20 Temmuz'da meclise girmeden önce açıklama yapan Başbakan Narendra Modi, iki aydır süren Manipur'daki şiddet olayları hakkında ilk kez konuştu.

Modi'nin sözleri önemli çünkü Manipur, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetiliyor.

Manipur Eyalet Başbakanı N Biren Singh, polisin "ilk gözaltıları 20 Temmuz'da yaptığını" söyledi.

Singh, "Şu anda kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor ve idam cezası olasılığı dahil olmak üzere tüm faillere karşı katı önlemler alınmasını sağlayacağız" dedi.

Muhalefet partileri aylardır Başbakan Modi'nin Manipur konusundaki sessizliğini eleştiriyordu.

Ana muhalefet partisi Hindistan Ulusal Kongresi lideri Rahul Gandhi, "Başbakan'ın sessizliği ve eylemsizliği Manipur'u anarşiye sürükledi. Manipur halkının yanındayız. Barış, ilerlemenin tek yolu" ifadelerini kullandı.

Hindistan Baş Yargıcı DY Chandrachud ise saldırının "kabul edilemez" olduğunu ve mahkemenin "videodan derinden rahatsız olduğunu" söyledi.