Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü için 'küresel acil durum' ilan etti

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), maymun çiçeği virüsünü "küresel sağlık acil durumu" ilan etti.

Söz konusu kararla maymun çiçeği virüsü için en üst seviye alarm verilmiş oldu.

Karar, Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum komitesinin virüsle ilgili ikinci toplantısında alındı.

WHO Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 75 ülkeden 16 binin üzerinde vaka bildirildiğini kaydetti.

Ghebreyesus, virüsün yayılması sonucu şimdiye kadar beş ölüm olduğunu da ekledi.

Şimdiye kadar bu seviyede iki kez alarm verilmişti: Koronavirüs pandemisi ve çocuk felci.

WHO Başkanı Ghebreyesus, daha önceden komitenin maymun çiçeği hakkında küresel acil durum ilan etmek konusunda görüş birliğine varamadığını aktardı.

Ancak son zamanlarda dünya genelinde hızla yayılması üzerine alarm seviyesinin en üst düzeye yükseltilmesine karar verildi.

Ghebreyesus, "Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlendirmesi, Avrupa dışında riskin orta düzey olduğu. Avrupa'da ise riskin yüksek kategoride olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, söz konusu uyarının, aşı çalışmalarını hızlandırmasını bekliyor. Ülkelerin sağlık otoritelerine de virüsün yayılmasının önlenmesi doğrultusunda gerekli adımları atma çağrısı yapılıyor.

Maymun çiçeği nedir?

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 1950'lerde Orta Afrika'da tespit edildi.

Maymun çiçeği, nadir görülen bir virüs. Genellikle tropik yağmur ormanlarının yakınındaki Batı Afrika ülkelerinde görülüyor. Virüsün, Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki ana türü var.

Virüs, maymun çiçeğine yakalanmış başka bir kişiyle yakın temas halinde yayılabiliyor. Vücuda deri sıyrıkları, solunum yolu, gözler, burun veya ağız yoluyla girebiliyor. Cinsel ilişki sırasında doğrudan temas yoluyla da bulaşabiliyor.

Virüs ayrıca bulaştığı maymunlar, sıçanlar ve sincaplar gibi hayvanlar ya da yatak takımı ve giysi gibi nesnelere temas yoluyla yayılabiliyor.

Vakaların çoğu hastalığı hafif geçiyor. Virüs bazen su çiçeğini andırıyor ve birkaç hafta içinde kendi kendine yok oluyor.

Ancak bazen daha şiddetli olabiliyor. Daha önce Batı Afrika'da ölümlere neden olduğu bildirilmişti.Maymun çiçeğinin tedavisi yok ancak salgınlar virüsün yayılmasının önüne geçilerek kontrol edilebiliyor.