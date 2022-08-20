Hollanda’da tartışmalı İslami vakıfta yangın: Polis kundaklamadan şüpheleniyor

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13 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

Hollanda’da radikal selefi vaizler tarafından çocuklara eşcinsellik ve kadın karşıtı dersler verildiği gerekçesiyle eleştirilen ve yasaklanması için imza kampanyası düzenlenen İslam Planlama Vakfı (Islamplanning) binasında yangın çıktı.

Polis, önünde ve içinde pencereleri kırmak için kullanılan kaldırım taşlarının bulunduğu binanın kundaklama sonucu yandığından şüpheleniyor.

Olay, Eindhoven kenti yakınlarındaki Veldhoven kasabasında meydana geldi.

Gece 02:30 sıralarında başlayan yangın sonucu vakıf binasında ciddi hasar oluştu.

Görgü tanıkları, olay yerinden bir şüphelinin kaçtığını gördüklerini söyledi.

Polis, yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Vakfın Haziran ayında Eindhoven’dan Veldhoven kasabasına taşınma kararı tartışmalara neden olmuştu. Kasaba sakinleri, İslam Planlama Vakfı’na izin verilmemesi için imza kampanyası başlatmıştı.

Hollanda medyasına göre, daha önce Eindhoven’daki merkezinde radikal görüşe sahip Selefi vaizlerin ders verdiği vakıfta, çocuklara eşcinsellik karşıtı görüşler aşılanıyordu.

Vakıfta çocuklara ders veren vaizlerin Yahudilerin ve Hristiyanların "yok edilmesi" çağrısında bulundukları ve günah işleyen kadınların taşlanarak öldürülmesini savundukları belirtildi.

Medyaya göre, IŞİD saflarında savaşmak için Hollanda’dan Suriye’ye giden birçok kişi de vakıfta ders veren vaizlerden etkilendi.

Veldhoven’deki vakıf binası, Islamplanning taraftarlarının topladığı bağışlar sayesinde 405 bin euroya satın alındı.

Vakıf, Haziran ayında Eindhoven’dan, Veldhoven’daki kendi binasına taşındı.