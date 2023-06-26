Yunanistan’da aşırı milliyetçiler oylarını artırarak parlamentoya girdi

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, YDP lideri Başbakan Kiryakos Miçotakis yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi

30 dakika önce

Stelyo Berberakis | Atina

Yunanistan’da 25 Haziran genel seçimlerinin mutlak galibi Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) oldu.

Aleksis Çipras liderliğindeki ana muhalefet sol SYRİZA partisi oylarını bir kez daha düşürdü ve yine büyük bir yenilgi aldı.

YDP, aldığı yüzde 40,5 oyla 300 sandalyelik Yunan parlamentosuna 158 milletvekili göndererek tek başına hükümet kurabilecek.

YDP lideri Miçotakis, bu sabah Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakelaropoulou’dan hükümet kurma talimatı aldı. Miçotakis’in kabine üyelerini akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.

Yunan yayın organlarına sızdırılan bilgilere göre dışişleri bakanlığını, ılımlı açıklamalarıyla tanınan (Miçotakis’in eski danışmanlarından) Yorgos Yerapetritis; savunma bakanlığını, eski dışişleri bakanı Nikos Dendias; ve ekonomi bakanlığını eski çalışma bakanı Kostis Hadjidakis'ın üstlenmesi bekleniyor.

SYRİZA ise, bu seçimlerde aldığı yüzde 17,8 oy oranıyla parlamentoya ancak 48 milletvekili gönderiyor. Parlamentoda bir partinin hükümete gensoru sunabilmesi için gereken 50 milletvekili sayısına bile ulaşamayan SYRİZA’da önemli değişikliklerin yapılacağından söz ediliyor.

SYRİZA lideri Aleksis Çipras, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra “ağır bir yenilgi aldığını” kabul ederek, SYRİZA’daki liderliğini devam ettirip ettirmeyeceği konusunu “SYRİZA üyelerinin takdirine bıraktığını” açıkladı.

2015 seçimlerinde yüzde 36 ile iktidara gelen; 2019 seçimlerinde yüzde 32 ile iktidarı YDP’ye kaptıran; 21 Mayıs 2023 seçimlerinde yüzde 20’lere düşen ve dünkü seçimlerde oy potansiyelini daha da düşürerek ancak yüzde 17,8 alabilen SYRİZA’nın kaderi önümüzdeki günlerde belli olacak.

Bir önceki seçimlerde olduğu gibi SYRİZA'nın tek kazandığı seçim bölgesi Batı Trakya bölgesi oldu.

Batı Trakya’daki seçim sonuçlarına göre üçü SYRİZA’dan, biri Panhelenik Sosyalist Hareket PASOK’tan 4 azınlık milletvekili seçildi.

300 sandalyelik Parlamentoda partilere göre milletvekili dağılımı şu şeklide oluştu:

YDP yüzde 40,5 ile 158 milletvekili

SYRİZA yüzde 17,8 ile 48 milletvekili

PASOK yüzde 11,8 ile 32 milletvekili ,

Komünist Parti (KKE) yüzde 7,6 ile 20 milletvekili,

Aşırı milliyetçi “SPARTİATES” yüzde 4,6 ile 12 milletvekili

Aşırı milliyetçi “NİKİ” yüzde 3,6 ile 10 milletvekili;

Milliyetçi “Helen Çözümü” LISY % 4,4 ile 12 milletvekili ve

Eski SYRİZA üyesi Zoe Konstantopoulou’nun kurduğu “Özgürlük Seyri” Partisi yüzde 3,1 ile 8 milletvekili

Milliyetçilerin zaferi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Eski Altın Şafak milletvekili ve sözcüsü İliyas Kasidiaris, 2020'de aldığı 13 yıllık hapis cezasına itiraz duruşmasında konuşuyor

Yüzde 52,8 ile Yunan siyasi tarihinin en düşük katılım oranında gerçekleşen dünkü seçimlerde SYRİZA’nın bu kadar oy kaybına uğraması ne denli sürpriz yarattıysa, aşırı milliyetçi üç partinin parlamentoya girmeye hak kazanması da bir o kadar şaşkınlığa yarattı.

Aşırı milliyetçi Altın Şafak partisinin “suç örgütü” suçlamasıyla kapatılmasından sonra, “suç örgütünü yönetmek” davasında 13 yıla mahkum olan İliyas Kasidiaris’in cezaevinden yönettiği ve yüzde 4,6 ile parlamentoya giren aşırı milliyetçi SPARTİATES (Ispartalılar) partisi Altın Şafak'ın uzantısı olarak algılanıyor.

Parlamentoya yüzde 3,6 ile girmeyi başaran diğer aşırı milliyetçi NİKİ (zafer) partisi de Ispartalılar partisi ile organik bir bağı bulunduğunu kabul ediyor.

Helen Çözümü adlı milliyetçi partinin aldığı yüzde 4,4 ile birlikte Yunan parlamentosuna üç aşırı milliyetçi parti girmiş oldu.