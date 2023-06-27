Rusya'da Wagner isyanı: Prigojin Belarus'ta, paralı asker grubu elindeki ağır silahları iade ediyor

Kaynak, Reuters

Yazan, Sarah Rainsford ve Alys Davies

Unvan, Varşova/Londra

bir saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Cumartesi günü isyana kalkışan paralı asker grubu Wagner'in elindeki ağır silah ve askeri ekipmanları Rus ordusuna teslim etmesi için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada da isyan olaylarına karışan Wagner'e bağlı paralı askerler hakkındaki suçlamaların düşürüldüğü ifade edildi.

Cumartesi günü Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin liderliğindeki paralı askerler Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kentini ele geçirmiş, Moskova'ya doğru ilerleyişlerini sürdürmüş, bir Rus askeri uçağı ve askeri helikopterlerini vurarak düşürmüştü.

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle Wagner ile Kremlin arasında bir uzlaşıya varılmış ve isyan sonlandırılmıştı.

Varılan anlaşma uyarınca Prigojin'in de Belarus'a gitmesine karar verilmişti.

Belarus'un resmi haber ajansı, Lukaşenko'nun Prigojin'in ülkeye giriş yaptığını açıkladığını duyurdu.

Sabah saatlerinde Prigojin'in olduğu düşünülen bir özel jet Belarus'un başkenti Minsk'e inmiş, ancak Prigojin'in jette olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmamıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Wagner savaşçıları hakkındaki silahlı isyana kalkışma suçlamalarının düşürüldüğünü, zira isyancıların gerçek bir suç işlemelerine fırsat verilmeden kalkışmanın sona erdiğini belirtti.

Wagner'e bağlı paralı askerlerin Rusya'nın düzenli ordusuna kayıt olma, evlerine geri dönme ya da Belarus'a gitme arasında bir tercih yapacakları ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in paralı askerlerinin çoğunun "vatansever" olduklarını ve kandırıldıklarını söylemişti.

Kaynak, Getty Images

Putin dün akşam yaptığı sert açıklamada ise isyanın elebaşlarını hedef almış ve "Rusya'nın kanlı bir çatışma içinde boğulduğunu" görmek istediklerini ileri sürmüştü.

Putin bugün Moskova'daki Rus birliklerinin "bir iç savaşı önlediklerini" söylemiş ve çatışmalarda ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.

Wagner askerlerinin Rostov-on-Don'dan ayrılırken halk tarafından alkışlanmasına karşın Putin Wagner'in ne ordudan ne de halktan destek gördüğünü savunmuştu.

Wagner'in paralı askerlerine gösterilen "hoşgörü" Rusya'da muhalif siyasetçi ve aktivistlerin gördüğü muamele ile büyük bir tezat oluşturuyor.

Rusya'da birçok kişi sadece Ukrayna savaşını eleştirdiği için hapis cezasına çarptırılmış durumda.

Örneğin muhalif aktivist Vladimir Kara-Murza, vatana ihanet suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Buna karşın Prigojin ve silahlı adamlarının kalkıştıkları isyana rağmen ellerini kollarını sallayarak gitmelerine izin verilmiş gibi görünüyor.

Prigojin isyanlarının Putin iktidarını hedef almadığını söyleyerek kendisini savunuyor.