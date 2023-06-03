Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek göreve başlayacak, kabine akşam saatlerinde açıklanacak

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek üçüncü dönem cumhurbaşkanlığına başlayacak.

Erdoğan önce geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli’nin elinden mazbatasını alacak sonra da Meclis’te yemin edecek.

Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu kararghlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.

Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne, 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak.