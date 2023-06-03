Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek göreve başlayacak, kabine akşam saatlerinde açıklanacak
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek üçüncü dönem cumhurbaşkanlığına başlayacak.
Erdoğan önce geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli’nin elinden mazbatasını alacak sonra da Meclis’te yemin edecek.
Erdoğan Cumhurbaşkanlığı yeminini ettikten sonra Anıtkabir’e gidecek. Sonra da atlı birlikler eşliğinde Beştepe'ye geçerek "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.
Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre "Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak."
Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu kararghlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.
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Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne, 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Al Sani, Somali, Cezayir ve Balkan ülkelerinin devlet başkanları törene katılacak liderler arasında
Göreve başlama töreninin ardından, törene katılan yabancı liderler onuruna saat 19.00'da Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek.
Erdoğan'ın yeni kabinesini ise Çankaya Köşkü'ndeki yemekten sonra açıklaması bekleniyor.
TBMM'nin 28. dönemi de dün yapılan milletvekili yemin töreniyle başladı.
Erdoğan ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 28 Mayıs'ta oyların yüzde 52,18'ini, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82'sini almıştı.