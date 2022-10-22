Erdoğan, başörtüsü için referandum çağrısında bulundu

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22 Ekim 2022, 19:54 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış törenlerine katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Erdoğan, bir açılış töreninde yaptığı konuşmada başörtüsü için referandum çağrısında bulunarak "Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin" dedi.

“Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı, kabuk bağlamış başörtüsü tartışmasını yeniden açtı” diyen Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bay Kemal, senin böyle bir derdin yok. Bunun için kızlarımızın ve hanım kardeşlerimizin gönüllerini tamamen rahatlatmak için başörtüsü özgürlüğünü gel dedim anayasa güvencesi altına alalım. Bakalım gelebilecek mi? Göreceğiz. Biz şimdi hazırlıkları yaptık. Bu anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. Maksat tüm milletimiz bunu görsün, bunu tanısın, yandaşlarını da tanısın, altılı masayı da tanısın.

“Hatta şunu da yapabiliriz, ilk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin. Türkiye yüzyılı artık bu tür tartışmaların aşıldığı yeni bir devrin adı olacaktır.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu yasal güvence çağrısı yapmıştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü serbestisine “yasal güvence” çağrısının ardından CHP bu konuda bir yasa değişikliği önerisini Meclis Başkanlığı’na sunmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesini kendilerine verilmiş pas olarak gören ve “Bizim de golü atmamız lazım” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ekim’deki partisinin grup toplantısında “aileyi de güçlendirecek şekilde başörtüsüne anayasal güvence” çağrısı yapmıştı.

Erdoğan, anayasa değişikliğini ise hızla Meclis’e sunacaklarını açıklamıştı.

“Faiz lobileri çökmeye başladı”

Diğer yandan Erdoğan Malatya’da katıldığı bir başka etkinlikte, "Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Tek haneli rakamlara iniyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada, “Faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” demişti.

TCMB’nin belirlediği politika faizi ile enflasyon arasındaki makasın gittikçe açılması, piyasalarda ve ekonomistlerde uzun zamandır endişelere yok açıyor.

TÜİK’in verilerine göre geçen ay enflasyon yıllık 83,45 olarak gerçekleşti.