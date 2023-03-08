BBC sunucusu ve eski milli futbolcu Gary Lineker, İngiliz hükümetinin mülteci planına tepki gösterdi: '1930'ların Almanyası'nı andırıyor'

Yazan, Christy Cooney

Unvan, BBC News

35 dakika önce

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Ünlü eski futbolcu yıllardır BBC'nin "Günün Maçı" programını sunuyor

BBC sunucusu ve İngiltere'nin ünlü eski milli futbolcularından Gary Lineker, attığı bir tweette Muhafazakar Parti hükümetinin yeni mülteci yasa tasarısını Nazilerin iktidarda olduğu 1930'lar Almanyası ile kıyasladı. BBC yönetimi ve hükümet, Lineker'e tepki gösterdi.

Lineker, Twitter'daki paylaşımında yasa dışı yollardan ülkeye giren göçmenlerin iltica başvuruları değerlendirilmeden Ruanda'ya ya da bir "üçüncü ülkeye" gönderilmesine dair yasa tasarısında kullanılan dilin "1930'lar Almanyası'nda kullanılandan pek farklı olmadığını" yazdı.

BBC'nin bir sözcüsü, ünlü sunucuyla konuşulacağını ve kendisine "sorumluluklarının hatırlatılacağını" söyledi.

Dün hükümetin yeni göçmen planını açıklayan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman da, bugün Lineker'in yorumunun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti.

Lineker ise son tweetinde "İfade özgürlüğü savunuculuğunu kimseye bırakmayanların bu sabah kendilerinden farklı düşünenlerin susmasını talep ettiğini görmek güzel oldu" dedi.

İngiltere hükümetinin Salı günü Avam Kamarası'nda açıkladığı yeni yasa tasarısı, fiilen Birleşik Krallık'a yasa dışı yollardan yani resmi belgelere sahip olmadan kaçak olarak giren kişilerin, bu ülkede iltica başvurusunda bulunma hakkını ortadan kaldırıyor.

Yasa tasarısı ayrıca bu yollarla ülkeye girmiş olduğu anlaşılanların bir daha geri dönmesini ya da ileride İngiltere vatandaşlığına başvurmasını da engelliyor.

'Aman tanrım, bu korkunç ötesi'

1990'ların sonlarından bu yana BBC'de sunuculuk yapan Gary Lineker, Twitter hesabından, İçişleri Bakanı Braverman'ın Avam Kamarası konuşmasının klibine "Aman tanrım, bu korkunç ötesi" yorumunu yaptı.

Kendisine "ileri gittin" diyen bazı kullanıcılara yanıt verirken de "Biz diğer önde gelen Avrupa ülkelerinden çok daha az mülteci alıyoruz" dedi ve sürdürdü:

"Bu, en korumasız insanları hedefleyen ölçüsüzce acımasız bir politikadan başla bir şey değil ve kullanılan dil de Almanya'da 30'larda kullanılandan pek farklı değil. Bu durumda ben mi ileri gitmiş oluyorum?"

Lineker'in burada kullanılan dil derken tam olarak neyi kastettiği belli olmuyor ama İçişleri Bakanı Suella Braverman, tasarıyı anlattığı video klibine eşlik eden tweetinde "Bıçak kemiğe dayandı" ve "Bu tekneleri durdurmalıyız" dediği görülüyor.

Braverman, Lineker'in yorumlarına tepkisi sorulduğunda BBC'ye "Hukuki, ölçülü ve insani" diye nitelediği önlemlerin 1930'lar Almanyası'na benzetilmesinden hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Göçmenleri kendi evine yerleştirmişti

Lineker geçmişte de göçmenlerin haklarını sık sık dile getiren biri ve bazı göçmenleri evine yerleştirmişti.

Avrupa Birliği'den ayrılma süreci Brexit konusunda birbirini izleyen Muhafazakar Parti hükümetlerini de eleştirmekten geri durmamıştı.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında BBC'nin şikayetleri inceleyen birimi Lineker'in, Muhafazakar Parti'ye "Ruslardan aldığınız bağışları iade edecek misiniz?" diye sorduğu tweetinde "tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği" sonucuna varmıştı.

Daha önce, 2018 yılında ise BBC Kriket Muhabiri Jonathan Agnew'un kendisine "siyasi görüşlerini kendine sakla" demesi üzerine Lineker "Twitter'daki hesabımda benim yüzümün resmi var. İstediğim gibi tweet atmayı sürdüreceğim. İnsanlar benimle hemfikir olmuyorlarsa, bu onların bileceği bir şey" demişti.

BBC'nin editoryal kurallar rehberinde, kurumun "ürettiği bütün program ve malzemede tarafsızlığı sağlamayı hedeflediği" ve "çalışanların, sunucuların kamuoyu önünde, mesela sosyal medyada yaptıkları açıklamaların BBC hakkındaki tarafsızlık algısını etkileyebileceği" kaydediliyor.

Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri Gary Lineker'in işten çıkartılması çağrısı yaptı.