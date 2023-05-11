İnce’ye verilen oylara ne olacak?

Kaynak, DHA

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



11 Mayıs 2023, 16:09 +03 Güncelleme 36 dakika önce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararının ardından, oy verme sürecinin tamamlandığı yurt dışında aldığı oylar ile Pazar günü verilecek oyların geçerli olup olmayacağı da tartışılmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yasası uyarınca, İnce’nin çekilmesi oy pusulasında bir değişikliğe yol açmayacak.

Yurt dışında İnce'ye verilen ve Pazar günü İnce'ye verilebilecek oylar da geçerli sayılacak.

Ancak, İnce’nin ilk turda yüzde 50’nin üstünde oy alarak ikinci tura kalması halinde, bu seçime katılamayacak ve ikinci tur seçime sadece ikinci ve üçüncü sırada yer alan adaylar katılabilecek.

İYİ Parti YSK Temsilcisi Tolga Öztürk de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İnce’nin oylarının geçerli olacağını duyurdu:

“Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; oy pusulası değiştirilmez. Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz. Çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. Turda 2. Aday Ve 3. Aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir.”

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yasası’nın 12. Maddesi de “Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmî Gazetede yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00’ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez” hükmünü içeriyor.

Yasa’nın 4. Maddesinin ikinci fıkrası ise adayın çekilmesi halinde ikinci tur oylamada izlenecek yöntemi şöyle düzenliyor: