İnce’ye verilen oylara ne olacak?
- Yazan, Ayşe Sayın
- Unvan, Ankara, BBC Türkçe
- Twitter,
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararının ardından, oy verme sürecinin tamamlandığı yurt dışında aldığı oylar ile Pazar günü verilecek oyların geçerli olup olmayacağı da tartışılmaya başladı.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yasası uyarınca, İnce’nin çekilmesi oy pusulasında bir değişikliğe yol açmayacak.
Yurt dışında İnce'ye verilen ve Pazar günü İnce'ye verilebilecek oylar da geçerli sayılacak.
Ancak, İnce’nin ilk turda yüzde 50’nin üstünde oy alarak ikinci tura kalması halinde, bu seçime katılamayacak ve ikinci tur seçime sadece ikinci ve üçüncü sırada yer alan adaylar katılabilecek.
İYİ Parti YSK Temsilcisi Tolga Öztürk de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İnce’nin oylarının geçerli olacağını duyurdu:
“Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; oy pusulası değiştirilmez. Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz. Çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. Turda 2. Aday Ve 3. Aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir.”
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yasası’nın 12. Maddesi de “Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmî Gazetede yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00’ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez” hükmünü içeriyor.
Yasa’nın 4. Maddesinin ikinci fıkrası ise adayın çekilmesi halinde ikinci tur oylamada izlenecek yöntemi şöyle düzenliyor:
“İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması hâlinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Ancak ikame, geçici sonuçların ilânını takip eden gün saat 17.00’ye kadar yapılabilir.”