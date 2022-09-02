Erdoğan ve Şık arasındaki polemik nasıl başladı? Taraflar ne dedi?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Erdoğan bugün Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık hakkında “Bu zat teröristin tekidir” ifadelerine Şık'ın yanıtı gecikmedi.

Ahmet Şık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'a hitaben, "İktidarınız sona erip memlekete hukuk geldiğinde... yargı mensupları kimin terörist kimin çete lideri olduğuna karar verecek." dedi.

Polemik nasıl başladı?

Polemik, Ahmet Şık'ın Medyascope kanalında gazeteci Ruşen Çakır'ın canlı yayın konuğu olmasıyla başladı. Şık, programda AKP hükümeti için "suç örgütü" ifadelerini kullandığı konuşmasında şunları söyledi:

“AKP’ye MHP’ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Onlar darmaduman olacaklar. Hepsi suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak yapıdan bahsediyoruz. Temiz olanları, suça bulaşmayanları Meclis’te kalmaya devam etsin. Ama AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek bu dönem kapanırsa. AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. Siyasî parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler.”

Bu konuşmasının ardından AKP avukatları partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Şık hakkında 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan bugün Cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamada Şık'a yanıt verdi ve Şık için "teröristin teki" ifadelerini kullanarak, "dokunulmazlığı kalktıktan sonra da ceza davaları arkasından gelecektir" dedi. Erdoğan bu konuda şunları söyledi:

"Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa bir vekil olma şansını yakaladı. Şu anda da bu ifadeleri kullanıyor.

"Hukuk devletinin içinde teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içinde. Soyadı 'Şık' ama kendisi neye benziyor bilmiyorum.

"Onun gücü ne AK Parti’yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın.

"Birçok terör örgütlerinin içinde yer almış bir kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir.”

Ahmet Şık ise Erdoğan'a yanıtını Twitter üzerinden şu sözlerle verdi: