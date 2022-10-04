N﻿obel Fizik Ödülü, kuantum mekaniği alanında çalışan Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger'e verildi

22 dakika önce

Yaklaşık 900 bin dolarlık ödülü paylaşacak olan üç bilim insanı, birbirinden ayrıldığında bile tek bir parçacık gibi davranın iki atom altı parçacığının quantum dolanıklığı olarak bilinen durumlarını kullanarak çığır açıcı deneyler yaptı.