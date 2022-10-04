Nobel Fizik Ödülü, kuantum mekaniği alanında çalışan Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger'e verildi
Nobel Fizik Ödülü, kuantum mekaniği alanındaki çığır açıcı çalışmaları nedeniyle Frasız bilim insanı Alain Aspect, Amerikalı bilim insanı John Clauser ve Avustuyalı bilim insanı Anton Zeilinger'e verildi.
Üç bilim insanının çalışmaları yeni nesil bilgisayarlar ve daha güçlü telekomünikasyon sistemleri geliştirilmesinin önünü açıyor.
Yaklaşık 900 bin dolarlık ödülü paylaşacak olan üç bilim insanı, birbirinden ayrıldığında bile tek bir parçacık gibi davranın iki atom altı parçacığının quantum dolanıklığı olarak bilinen durumlarını kullanarak çığır açıcı deneyler yaptı.
Nobel Fizik Komitesi üyesi Eva Olsson, "Kuantum bilgisi bilimi dinamik ve hızla gelişen bir alan.
"Güvenli bilgi iletimi, kuantum bilişim ve algılama teknolojileri gibi geniş bir yelpazede çalışmaları etkileyebilir." diyor.
75 yaşındaki Alain Aspect çalışmalarını Université Paris-Saclay ve École Polytechnique, Palaiseau altında sürdürüyor.
79 yaşındaki John Clauser, California'da kendi şirketini yönetiyor.
77 yaşındaki Anton Zeilinger, Viyana Üniversitesi'nde çalışıyor.
Aynı üç bilim insanı, 2010'da İsrail tarafından verilen Kurt Ödülü'nü kazanmıştı.
Geçen yıl Fizik Nobel'i, karmaşık sistemlere, özellikle de Dünya'nın iklimine ilişkin anlayışımızı değiştiren üç bilim insanına verilmişti.
2019'da Nobel Fizik Ödülü, Büyük Patlama'dan sonra evrenin evrimini açıklayan James Peebles ile bir güneş sistemi dışındaki gezegenin keşfi nedeniyle Michel Mayor ve Didier Queloz'a verilmişti.
2020'de ise kara delikleri araştıran Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez ödülü paylaşmıştı.