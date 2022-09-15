Japonya'nın seyahatlerde koronavirüs kısıtlamalarını kaldırması Türkiye için ne anlama gelir?

18 dakika önce

I﻿lgın Yorulmaz | Tokyo

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7 Eylül itibariyle ülkeye girişte PCR testi zorunluluğunu üç doz aşılı kişiler için kaldıran ve günlük turist sayısına koyulan kotayı da 50 bin kişiye çıkaran Japon hükümeti Eylül sonuna dek kısıtlamaları daha da gevşetmeyi düşünüyor.

Ancak bu değişiklikler hala riskli ülke grubunda yer alan ve vizeye de tabi olan Türkiye vatandaşları için seyahat serbestisi doğacağı anlamına gelmiyor.

BBC Türkçe’ye konuşan Tokyo Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Ataşesi Kaan Yılmaz, şu an Türkiye’nin de dahil olduğu “sarı” kodlu ülkeler grubundan Japonya’ya turizm amaçlı girişlerin kabul edilmediğini hatırlatıyor.

Yılmaz, “Japonya’nın kısıtlamaları kaldırması şu an Türkiye için hiçbir şeyi değiştirmiyor, ancak Türkiye’nin sarı gruptan mavi gruba alınması halinde Türk turistler için önemli bir değişiklik olur” diyor.

Büyükelçiliğin rakamlarına göre Japonya’ya giren Türk vatandaşlarının sayısı 2019’da 22.724 kişi iken, 2021 yılında 1.161 kişiye düştü. Bu yılın Mayıs ayına dek olan beş aylık sürede ise sadece 377 Türk turist giriş yaptı.

Bu kişilere şu an sadece aile ve iş ziyareti için izin veriliyor ve ancak vize alarak gelebiliyorlar.

Yılmaz, “Türkiye mavi gruba alınsa bile tek taraflı uygulanan vize devam ettikçe rakamlarda yine önemli bir artış olmaz” diye uyarıyor.

Öte yandan Ağustos sonunda Japonya ile karşılıklı olarak seyahat kısıtlamalarını kaldıran Güney Kore’den Japonya’ya gitmek isteyenlerin sayısında dört katı bir artış olduğu gözleniyor.

Ancak salgın sırasında iki ülke arasındaki vize muafiyetlerinin askıya alınmasıyla beraber Güney Kore’deki Japonya temsilciliklerinin önünde uzun vize kuyruklarının oluştuğu ve en erken vize randevusunun Ekim’de alınabildiği de gelen haberler arasında.

Vize zorunluluğunun yanı sıra gerek Türkiye gerek komşu Asya ülkelerinden Japonya’ya gelenlerin ziyaretlerini kendi başlarına organize etmek yerine hala bir seyahat acentesi kullanmaları zorunluluğu var.

Japonya Seyahat Ajansı verilerine göre 2019 yılında Japonya’ya seyahat edenlerin yüzde 72 gibi ezici bir çoğunluğu kendi başlarına seyahati tercih etmişlerdi. Şu an ise sadece gruplara vize veriliyor.

Sınırlar açıldıktan sonra uzun süre günlük 20 bin ziyaretçi ile sınırlı tutulan Japonya’ya giriş kotası ise henüz yeni 50 bine çıkarıldı.

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Dünyadaki en çok haftalık vaka Japonya’daydı

Koronavirüs salgınında yedinci dalgayı yaşayan Japonya, Ağustos ayında haftalık 1.5 milyon vaka sayısı ile açık ara dünyadaki en çok vakanın görüldüğü ülke durumundaydı.

Eylül ayıyla beraber rakamların düşüş eğilimine girdiği görülüyor.

Japon hükümeti, dünyada hemen hemen tüm gelişmiş ülkelerine testsiz seyahat edilirken ve Japonya'da da vaka sayıları hızla artmış iken ülkeye girişte PCR test zorunluluğunun olmasını açıklamakta zorlanınca negatif test sonucu şartını en azından üç doz aşılı kişiler için kaldırmayı seçti.

Bu kararda Japon turizm sektörünün baskısı da etkili olduğu konuşuluyor. Japon para birimi yenin son zamanlarda dolar karşısında tarihte görülmemiş değer kaybı ülkeyi eskiye göre ucuz bir turist destinasyonu yaptı.

Fuji TV’ye konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Seiji Kihara, yenin düşüşüye beraber ülkeye turist kabul etmek için en doğru zamanın şimdi olduğunu söyleyip “Diğer ülkeler bireysel turistleri kabul etmeye başlamışken biz geride duramayız” şeklinde konuştu.

Turist sayısı eski düzeyine dönecek mi?

Koronavirüs salgınından önce Japonya’ya her yıl gelen turistlerin yüzde 45’ini Çin ve Tayvanlı turistler oluşturuyordu.

Japon basınına konuşan Asyalı seyahat şirketlere göre Japonya’dan geri dönüşlerde bu ülkelerin üç gün ve hatta daha uzun karantina zorunluluğunda ısrar etmesi nedeniyle Japonya’nın bir destinasyon olarak pandemi öncesi popülerliğine dönmesi zor görünüyor.

Japonya’dan dışarıya seyahatlerde ise tersi bir durum yaşanıyor.

Japon hükümetinin PCR testi kısıtlamasını kaldırması Japonlar’ın yurtdışı gezi talebini arttırmış durumda. Ülkedeki iki büyük havayolu şirketi Japan Airlines ve All Nippon Airways 24 Ağustos itibariyle rezervasyonlarında iki katı artış olduğunu bildiriyor.

Tokyo Haneda Havaalanı’ndan her gün İstanbul bağlantılı Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’ya uçuşlar yapan Türk Havayolları da Japonlardan gelen bu talepten faydalananlar arasında.

Özellikle business sınıfında yer bulmanın zorlaştığı ve Haneda’dan sonra pandemi sırasında kapatılan Narita hattının da açılması bekleniyor.