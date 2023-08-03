Altı Akdeniz ülkesinden ortak iklim krizi bildirisi: ‘Artık kaybedecek zaman yok’

Kaynak, Getty Images

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma

3 Ağustos 2023, 14:48 +03 Güncelleme 24 dakika önce

İtalya’nın da aralarında yer aldığı altı Akdeniz ülkesinin devlet başkanları iklim krizi konusunda ortak bir bildiri yayımlayarak bölge ülkeleri ve uluslararası toplumu acil ve etkili adımlar atmaya çağırdı.

Hırvatistan, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya ve Yunanistan devlet başkanları “Akdeniz için çağrı” başlıklı ortak bildiride klim krizinin artık “olağanüstü bir hal” durumuna dönüştüğü belirtti.

Özellikle Akdeniz bölgesinde aşırı sıcaklar, seller, yangınlar, çölleşme ile su ve elektrik kesintileri gibi etkilerin ağır biçimde görüldüğü vurgulandı. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Beklendiği üzere iklim krizi geldi ve patlayıcı boyutlara ulaştı, öyle ki artık ‘olağanüstü bir iklim halinden’ söz ediliyor. Aşırı doğa olayları ekosistemi yok ediyor ve günlük hayatımızı, yaşam tarzımızı tehdit ediyor.

“Artık kaybedecek zaman yok, siyasi veya ekonomik nedenlerle taviz verecek zaman yok. Harekete geçmek, acil ve etkili adımlar atmak zorundayız. Tüm Akdeniz ülkeleri, koordinasyon içinde hareket etmeli ve iklim krizinin etkilerini durdurmak ve tersine çevirmek için ortak çaba sarf etmelidir.”

6 ülkenin devlet başkanları Zoran Milanović, Sergio Mattarella, George Vella, Marcelo Rebelo de Sousa, Nataša Pirc Musar ve Katerina Sakellaropoulou, “Bu yönde hareket etmek ve bu çabaya yönelik somut politikalar benimsemek hepimizin görevidir” dedi.

Liderler, “sadece bugün için değil, çocuklarımızın ve sonraki nesillerin geleceği için de” eylem çağrısı yaptı; bu eylemler arasında “çevre sorumluluğu etiğini” aşılamayı ve kamuoyunu bilinçlendirmeyi de saydı.

Bildiride, “Avrupa Birliği'ne, diğer Akdeniz ülkelerine ve uluslararası topluma bu konuyu siyasi gündemlerinin üst sıralarında tutmaları” çağrısında bulunuldu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Temmuz sonunda Sicilya'da çıkan yangınlarda en az beş kişi hayatını kaybetti

‘Küresel kaynama çağı’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Temmuz sonunda yaptığı açıklamada küresel ısınma çağının sona erdiğini, artık “küresel kaynama çağının” başladığını söylemişti.

İklim uzmanları, geçen Temmuz ayının bugüne kadarki en sıcak ay rekorunu kırmış olabileceğini belirtiyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü, Temmuz 2023’ün ilk 3 haftasının en sıcak 3 haftalık dönem olduğunu, sonraki günleri de içeren verilerle tüm Temmuz ayının rekor kırmasını beklendiklerini açıkladı. Temmuz ayının toplam verilerinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Örgütün verilerine göre 6 Temmuz 2023’te, küresel düzeyde günlük ortalama yüzey hava sıcaklığı rekoru kırıldı.

Bu rekorlar, bugüne kadar kaydedilen en sıcak Haziran ayının ardından geldi.

Bilim insanlarından medyaya çağrı

İtalya’da çevre örgütü Legambiente tarafından geçen Haziran’da yayımlanan rapora göre ülkede bu yılın ilk 5 ayında aşırı iklim olayları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 135 arttı.

İtalya’da geçen ay da, çok sayıda sıcak hava dalgası alarmı ile şiddetli fırtına ve dolu yağışlarının etkisinde geçti.

Nobel Fizik Ödüllü Giorgio Parisi’nin de aralarında yer aldığı 100 bilim insanı geçen ay sonunda bir ortak çağrıyla iklim değişikliğinin medyada doğru biçimde yer almasını talep etti.

Açık mektupta, “İtalyan medyası hala sıklıkla iklim değişikliği yerine 'kötü hava'dan bahsediyor. Genellikle nedenleri ve çözümleri atlıyorlar. Bu, 2020 baharında SARS-CoV-2 virüsünden veya çözümden, aşılardan bahsetmeden sadece hastaneye kaldırılan veya solunum problemlerinden ölenlerden bahsedilmesi gibi” eleştirisi yapıldı.

İtalyan bilim insanları şunları söyledi: