İngiltere’de evsiz aile sayısında rekor artış

25 Temmuz 2023, 17:47 +03 Güncelleme bir saat önce

İngiltere’de açıklanan son resmi verilere göre geçici bir yerde konaklayanların sayısı son 25 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

31 Mart’a kadar geçen sürede bu yıl 105 bin hane halkı ve 131 binden fazla çocuğun geçici bir yerde yaşadığı tespit edildi.

İngiltere’nin iskan bakanlığının verilerine göre bu sayı geçen yıla göre yüzde 10 yükselmiş vaziyette.

Bu, rakamların toplanmaya başladığı 1998 yılından beri görülen en yüksek oran.

Verilere göre 14 bin kişi ya otellerde ya da pansiyonlarda konaklıyor.

BBC’den Michael Buchanan ve Judith Burns’ün haberine göre Plymouth kentinde bir otelde yaşayan bir anne, koşullarının çok sıkışık olduğunu anlattı.

BBC muhabirleri Plymouth’ta bir otelin dışında oturan evsiz birkaç aile ile konuştu.

21 yaşındaki Chantelle Walton, biri beş haftalık biri 17 aylık olmak üzere iki bebekleri olduğunu, aynı odada kaldıklarını, bebek sürekli ağladığı için zorlandıklarını belirtti.

Walton, hiçbir kusurları olmadığı halde evden atıldıklarını aktardı.

Odada sadece bir buzdolabı ve bir mikrodalga var; bebeğin biberonlarını mikrodalgada ısıtabiliyorlar ancak odaları yemek pişirmek için uygun koşullara sahip değil.

Otelde kalan onlarca aile bu yüzden dışarıda yemek zorunda kalıyor.

Chantelle, sevgilisinin mühendis olmasına rağmen kefil bulamadıkları için ev tutamadıklarını söylüyor.

Plymouth’ta 200 aile otel ve pansiyonlarda konaklıyor; belediye bu ailelere destek vermek için 6,8 milyon sterlin harcıyor.

Bu beş yıl öncesindeki rakamların 10 katı.

Konut politikalarının müdürlerinden olan Chris Penberthy, sistemin işlemediğini anlatıyor:

“İhtiyacı olanlar için yetecek kadar ev yok. Bekleme listesi son üç yılda 8 binden 12.500’e çıktı. Bu da geçici bir yerde konaklayanların gidecek bir yeri olmadığı anlamına geliyor.”

Aynı rakamlara göre yaşlılarda da evsizlik oranı yüzde 33 artmış durumda.

Aktivistlere göre sorunun temelinde yeterli sayıda konutun olmaması var; hükümetin yerel konut ödeneklerini son üç yıl boyunca dondurmuş olması da sorunu körüklüyor.

Kiralar yükseldikçe konut yardımına ihtiyaç duyan hane halkları kiralarını ödeyemez hale geliyor.