İspanya'da bir gece kulübündeki yangında en az 13 kişi hayatını kaybetti

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "İspanya'da gece kulübü yangını", Duration 0,44 00:44 Video altyazısı, Gece kulübünde çıkan yangında en az 13 kişi öldü

İspanya'da bir gece kulübündeki yangında en az 13 kişi hayatını kaybetti

44 dakika önce

İspanya'nın güneyindeki Murcia kentinde Pazar sabahı bir gece kulübünde çıkan yangında en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Yangın ilk olarak La Fonda olarak bilinen Fonda Milagros gece kulübünde başladı ve çevresindeki iki eğlence merkezine sıçradı.

Polisin açıklamasına göre gece kulübündeki dans pistinde çok sayıda kişinin sıkışması, tahliye sürecini yavaşlattı.

Kaynak, 112 REGIÓN DE MURCIA

Yerel medya, doğum günü kutlaması yapan bir aile üyelerinin de ölenler arasında olduğunu aktardı.

Polis ölenlerin tamamının La Fonda'da olduğunu, ancak halen 14 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Yangının neden başladığı henüz belirlenemedi. Murcia Belediye Başkanı Jose Ballesta, ilk olarak gece kulübünün birinci katında alevlerin görüldüğünü aktardı.

La Fonda gece kulübünün çatısının çökmesi, içeridekilerin dışarı çıkmasını zorlaştırdı.

Olay yerinde bulunan 28 yaşındaki bir kadın da yangın başladığı sırada annesine gönderdiği sesli mesajda, "Anne seni seviyorum, öleceğiz" dedi. Genç kadının hayatta olup olmadığı henüz bilinmiyor.