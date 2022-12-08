ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye ihtiyacı olan savunma kapasitesine sahip olmalı, Kongre'yle diyaloğumuz sürüyor

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8 Aralık 2022, 10:58 +03 Güncelleme 43 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, NATO’daki hiçbir müttefiklerinin, topraklarında Türkiye kadar "terör saldırısına hedef olmadığını" söyledi. Price, “Bu nedenle, Türkiye'nin ihtiyacı olan tüm savunma kapasitesine sahip olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Price’a günlük basın toplantısında Türkiye’ye F-16 satışlarında getirilmek istenen kısıtlayıcı koşulların savunma bütçesini içeren 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’ndan çıkarılması soruldu.

Ned Price bu soruya şu yanıtı verdi:

“Şüphesiz Türkiye önemli bir NATO müttefiki, önemli bir güvenlik ortağı. Savunma kabiliyetlerimizin entegre olmasını sağlamayı ve Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditleri göğüsleyebilmesi için ihtiyacı olan her şeye sahip olmasını istiyoruz. Güvenlik alanında Türkiye’yle ilişkilerimiz çok önemli. Bu konu, yazın Madrid’deki NATO Zirvesi’nde iki başkan tarafından ele alındı. Kongre’yle bu konudaki diyaloğumuz sürüyor.”

Ned Price başka bir gazetecinin ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez’in Türkiye'ye F-16 satışlarını engelleyeceğine ilişkin açıklamasını sorması üzerine Türkiye'nin NATO içinde en fazla tehditle karşı karşıya kalan ülke olduğunu yineledi.

Price: Suriye sınırında askeri harekata şiddetle karşıyız

Price, “Türklerin F-16’ları Suriye’deki müttefikleriniz Kürtlere ve NATO müttefikiniz Yunanistan’a karşı kullanmasına izin verecek misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Sınırdaki gerginliğin tırmanma potansiyeli konusunda iki haftadır konuşuyoruz. Pozisyonumuz değişmedi. Hem özel görüşmelerde hem de açıklamalarımızda Suriye’deki toplumların yaşamını daha da istikrarsızlaştıracak ve IŞİD’e karşı güçlükle elde edilen kazanımları riske atabilecek, kara harekatı dahil askeri operasyona şiddetle karşı olduğumuzu söylüyoruz.

"Suriye sınırında ya da Suriye’nin içinde; Kuzeydoğu Suriye’de gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Bunun ayrıca ABD askerlerinin yaşamlarını da riske sokması potansiyeli var.”

Türkiye, Eylül 2021'de F-35 programından resmen çıkartılmasının hemen ardından NATO'nun güneydoğu kanadını da koruyan hava kuvvetlerinin zafiyete uğramaması için ABD'den 40 adet Blok 70 F-16 almak istediğini, mevcut filolarında yer alan savaş uçaklarını modernize etmek için de 80 adet kit almak istediğini ABD'ye bildirmişti.

Biden yönetiminin, talebe olumlu baktığı ancak satışın gerçekleşmesi için Kongre onayı gerektiğini Ankara'ya ilettiği ve Kongre'nin her iki kanadındaki Türkiye karşıtı bakışın değişmesi için S-400 sorunun çözümü ve insan hakları konularında atılacak adımların etkili olacağı mesajını ilettiği kaydedilmişti.