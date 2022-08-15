Bilim insanları ilk kez organ naklinde kullanılacak böbreklerin kan grubunu değiştirdi

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54 dakika önce

Christy Cooney | BBC News

İngiltere'de bilim insanları, organ nakli için kullanılacak böbreklerin kan grubunu değiştirmeyi başardı.

Bunun nakil için organ tedarikini artırabilecek bir buluş olabileceği ve genellikle uygun donör bulmakta zorlanan gruplar için özel etkileri olacağı belirtiliyor.

Kan grupları farklı olan kişilerden birbirine böbrek nakli olmuyor.

Ancak böbreğin kan grubunun 0 (sıfır) tipine dönüştürülmesiyle herhangi bir hastaya nakli mümkün oluyor.

Siyah ve diğer etnik gruplardan insanlar genellikle daha nadir görülen B tipi kan grubuna sahip olmaları nedeniyle, nakil için beyaz hastalardan bir yıl daha fazla beklemek zorunda kalıyor.

Bu kesimler arasında organ bağışı oranları da daha düşük. 2020-21'de toplam organ bağışlarının yüzde 9'undan biraz fazlası siyah ve diğer etnik azınlık donörlerden geldi. Bu topluluklara mensup insanlar böbrek nakli bekleme listesinin üçte birini oluşturuyor.

Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, normotermik perfüzyon (böbreğin korunmasına yardımcı olmak amacıyla oksijenli kanı böbrekten geçirmek için kullanılan bir cihaz) yoluyla özel bir enzimle yüklenmiş kanı donör böbreğinden geçirmeyi başardı.

Bu enzim, böbrekteki damarları kaplayan kan grubu belirteçlerini ortadan kaldırarak kan grubunu etkili bir şekilde 0 tipine dönüştürüyor. Üç donör böbreğinde başarıyla gerçekleştirilen işlem birkaç saat sürüyor.

Araştırmayı yapan doktora öğrencisi Serena MacMillan, "Bu sonucun potansiyel olarak birçok hayatı nasıl etkileyebileceğini düşünmek çok heyecan verici" dedi.

Bir sonraki adım, böbreklerin yeni kan gruplarından normal kan verildiğinde nasıl tepki verdiğini incelemek olacak. Bu ise böbrek hastaya nakledilmeden önce yine bir cihaz yardımıyla test edilebiliyor.

Yardım kuruluşu Kidney Research tarafından finanse edilen araştırmanın önümüzdeki aylarda tıp dergisi British Journal of Surgery'de yayımlanması bekleniyor.

Yardım kuruluşunun araştırma direktörü Dr. Aisling McMahon çalışmayı "çığır açma potansiyeline sahip" şeklinde nitelendirdi.

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James Gallagher | BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri

Bu önemli bir çalışma, ancak organ nakli üzerindeki etkisi henüz kanıtlanmış değil.

Bu çalışmanın bilimsel araştırmalar ve organ bağışı için organ bulma konusunda ne ölçüde katkısı olacağına dair sorular var.

Kan grubu değiştirilmiş organların, yeni kan grubuyla nasıl performans gösterdiğini görmek ve bu işlemin böbreklere herhangi bir zarar vermediğinden emin olmak için daha fazla test yapılması, laboratuvarda ve daha sonra az sayıda hastada denenmesi gerekecek.

Ayrıca kan grubu, nakil öncesinde böbreklerin eşleştirilmesinde kullanılan üç yoldan sadece biri. Ayrıca nüfusun yarısının kan grubu zaten 0 pozitif ya da 0 negatiftir, yani böbrekleri herhangi birine bağışlanabilir.

Doku eşleştirmesi ve çapraz eşleştirme (bir reaksiyon olup olmadığını görmek için donör ve alıcının kanlarının karıştırılması), özellikle etnik gruplarda hala bir faktör olmaya devam edecek.

Bugün için hayat kurtaran nakillerin sayısını artırmanın en iyi yolu, her toplumdan daha fazla kişinin donör olmasını sağlamak.