Londra'da çocuk felci virüsü: Bir milyona yakın çocuğa aşı yapılacak

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57 dakika önce

Londra'da Şubat ayından bu yana kanalizasyon şebekesinden alınan örneklerde 116 defa çocuk felci (polio) virüsü tespit edildikten sonra başkentte 1-9 yaşları arasındaki tüm çocuklara aşı yapılacağı açıklandı.

İnsanlarda felce yol açabilen virüsün yayılmasını engellemek için neredeyse bir milyon çocuğa aşı yapılacağı söylendi.

Çocuk felci virüsü örnekleri Londra'nın atık sularında ilk Haziran ayında tespit edilmişti.

Bunun ardından hükümetin aşılama ve bağışıklık uzmanları, hızlıca bir aşılama kampanyası yapılmasını önerdi.

Bu kapsamda kampanyanın hedefi ilk etapta virüsün çocuklara geçmesini engellemek, daha sonra da çocuklarda virüse karşı bağışıklığı güçlendirmek.

Daha önce aşı olan çocukların da yeniden aşı olması tavsiye ediliyor.

Zayıflatılmış aktif virüs zararlı hale gelebiliyor

Çocuk felci, virüsü taşıyan bir kişinin dışkısına temas yoluyla ya da öksürük ve hapşırma sırasında dökülen parçacıklarla bulaşan ciddi bir enfeksiyon.

Virüs çoğunlukla beş yaşın altındaki çocukları etkiliyor.

2003 yılında çocuk felcinin Avrupa'dan tamamen silindiği açıklanmıştı.

O dönemden beri virüs, İngiltere'de geçmiş zamanların bir hastalığı olarak anıldı.

İngiltere'de çocuk felci vakası en son 1984 yılında görüldü.

İngiltere'de tespit edilen virüs örneklerinin başka ülkelerde kullanılan çocuk felci aşılarıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Dünyada hala hastalıkla mücadele edilen bazı ülkelerde çocuk felci aşıları çocuklara ağızdan hala aktif ama zayıflatılmış virüs içeren damlalar şeklinde yapılıyor.

Bu zayıflatılmış virüs, nadir görülen bazı durumlarda mutasyon geçirip salgına yol açabiliyor. Özellikle aşılama oranı az olan ülkelerde bu durumla karşılaşılabiliyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), son haftalarda tespit edilen virüs örneklerinin büyük bir kısmının güvenli türden olduğunu ancak "birkaç tanesinin" mutasyon geçirip zararlı hale geldiğini söyledi.

Çocuk felcinin semptomları nedir?

Enfeksiyonun bulaştığı insanların çoğunluğu herhangi bir semptom göstermiyor ancak bazılarında şu şikayetler görülebiliyor:

Yüksek ateş

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Karın ağrısı

Eklem ve kas ağrısı

Mide bulantısı

Enfeksiyonun görüldüğü kişilerin yüzde biri ile binde biri arasında değişen oranlarda, çocuk felci virüsünün sinir sistemine saldırması sonucunda bacaklara felç inmesi gibi ciddi rahatsızlıklar söz konusu olabiliyor.

Bu tip felç çoğunlukla geçici oluyor ve zamanla hareket etme yetisi geri kazanılabiliyor.