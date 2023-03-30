Trump, ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk başkan oldu

Kaynak, Getty Images

31 Mart 2023, 01:32 +03 Güncelleme 42 dakika önce

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, eski porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili mahkemeye çıkacak.

Büyük jüri, Trump’a yöneltilen suçlamaların araştırılmasına ve bu yüzden bir dava açılmasına karar verdi.

Trump böylece ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan oldu.

Trump’a yöneltilecek suçlamaların tam olarak ne olduğu henüz açıklanmadı.

Trump ise iddiaları reddediyor.

Florida’da yaşayan Trump’ın New York’ta mahkemeye çıkması gerekecek.

New York’taki savcılık, yapılan ödemenin kayda geçirilişinde sahtecilik yapılıp yapılmadığını araştırıyordu.

ABD'de bir suçu örtbas etmeye çalışmak, o suçun niteliği ne olursa olsun daha ciddi bir yasal sürecin başlamasına neden olabiliyor.

Suç duyurusunda bulunup bulunmama kararı New York Şehri Bölge Savcısı Alvin Bragg'a ait idi.

Bragg soruşturmayla ilgili yeterli kanıt olup olmadığını araştıran büyük bir jüri kurmuştu.

Stormy Daniels davası, yeniden aday olmak istediği bu dönemde Trump'ı zora sokabilir.

Ancak ABD yasalarına göre suçlu bulunan biri bile başkan adayı olabiliyor.

Kaynak, Getty Images

Bir otel odasında buluştuklarını anlatmıştı

Gerçek ismi Stephanie Clifford olan Stormy Daniels, porno sektöründe oyuncu olarak çalışmaya başlamıştı, 2004 yılından sonra ise senaryo yazmaya ve film yönetmeye başladı.

2010 yılında Louisiana'dan senatörlüğe aday olmayı düşünen Daniels, daha sonra adaylığının ciddiye alınmadığı gerekçesiyle geri çekilme kararı aldı.

Stormy Daniels, Donald Trump ile 2006'da tanıştığını söylüyor.

2011'de In Touch Weekly dergisine verdiği bir röportajda Daniels, Trump'ın kendisini yemeğe davet ettiğini ve Trump ile otel odasında buluştuğunu anlattı.

Daniels'ın bu röportajının tamamı 2018 yılına kadar yayımlanmadı.

Röportajda Daniels, "Koltukta uzanmış televizyon izliyordu. Pijama giyiyordu" dedi.

Daniels ikisinin ilişki yaşadığını iddia ederken Trump'ın avukatı bu iddiayı "şiddetli bir şekilde" reddediyor.

Eğer Daniels'ın anlattıkları doğruysa, iddiaya konu olan olay, Trump'ın en küçük çocuğu Barron'un doğumundan sadece dört ay sonra yaşanmış olabilir.

Mart 2018'de bir televizyon kanalına verdiği röportajda Daniels, ilişki hakkında sessiz kalmak için tehdit edildiğini aktardı.

Daniels, In Touch Weekly röportajını kabul ettikten kısa bir süre sonra, Las Vegas'taki otoparkta bir adamın kendisine yaklaşıp, "Trump'ı rahat bırakmasını" söylediğini iddia etti.

Wall Street Journal, 2018 yılında bir haber yayımladı

Ocak 2018'de Wall Street Journal, Trump'ın avukatı Michael Cohen'in Daniels'a 2016 yılında bir ödeme yaptığını haberleştirdi.

Habere göre Daniels’a sessiz kalması için 130 bin dolar ödendi.

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa bu olay, Trump'ın kazandığı ABD başkanlık seçiminden bir ay önce yaşandı.

Ödeme tek başına yasa dışı değil.

Ancak Trump'ın Cohen'e yaptığı ödeme, yasal ücret olarak kayda geçirildi.

Savcılar bunun resmi kayıtlarda sahtecilik olarak yorumlanabileceğini ve suç teşkil edebileceğini savunuyor.

Savcılar ayrıca bunun seçim yasasını çiğnediğini de iddia edebilir çünkü Trump'ın Daniels'a yaptığı ödemeleri saklama girişimi, seçmenlerin porno yıldızıyla ilişkisi olduğunu bilmesini istememesinden kaynaklanıyordu.