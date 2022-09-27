T﻿ikTok, İngiltere'de çocukların verilerini korumakta yetersiz kaldığı için 27 milyon sterlin ceza alabilir

52 dakika önce

Shiona McCallum Teknoloji Muhabiri

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T﻿ikTok, platformu kullanan çocukların mahremiyetini korumakta yetersiz kaldığı gerekçesiyle 27 milyon sterlin (yaklaşık 29 milyon dolar) para cezası alabilir.

İ﻿ngiltere Bilgi Komisyonu Başkanlığı (ICO) soruşturması, kısa video paylaşım platformunda 13 yaş altı çocukların verilerinin, gerekli ebeveyn izinleri olmaksızın kullanılmış olabileceğini ortaya çıkardı.

Ayrıca kurumun kullanıcılarına gerekli bilgilendirmeyi sağlamakta yetersiz kaldığı belirlendi.

ICO, TikTok ve TikTok Bilgi Teknolojileri İngiltere Ltd şirketine, öngörülen cezanın yer aldığı bir "niyet bildirimi" yaptı.

B﻿ildirimde, TikTok'un İngiltere'nin veri koruma kanununu Mayıs 2018 ve Temmuz 2020 arasında ihlal ettiği bilgisi yer aldı.

İ﻿ngiltere medya denetleme kurumu Ofcom'a göre, 13 yaş altına yasak olmasına rağmen ülkelde 8 ila 12 yaş arası çocukların yüzde 44'ü TikTok kullanıyor.

I﻿CO'dan John Edwards, "Hepimiz çocukların dijital dünyayı deneyimlemesini ve öğrenmesini istiyoruz ancak uygun kişisel veri koruması altında.

"D﻿ijital hizmet veren şirketlerin bu korumayı sağlamak için yasal zorunluluğu var. Ancak bizim ön görüşümüze göre TikTok bu gereklilikleri yerine getirmekte eksik kaldı" dedi.

TikTok, ailelere çocuklarının hesabını kendilerininkine bağlama ve 16 yaşından küçüklere doğrudan mesajı engelleme dahil çeşitli güvenlik ve korumalar sağlıyor.

Ancak Edwards "çocukları daha iyi koruma görevlerinin, şirketlerle birlikte çalışmayı ve gerekirse yasal olarak harekete geçmeyi gerektirdiği konusunda açık" konuştuğunu söylüyor ve ekliyor: "Şu anda 50’den fazla farklı çevrimiçi hizmetin Çocuk Yasası'na uygunluğunu araştırıyoruz.

"Dijital hizmetler sunan ve çocuk güvenliği konusundaki sorumluluklarını yeterince ciddiye almadığını düşündüğümüz şirketlere yönelik altı soruşturma devam ediyor".

G﻿eçen yıl Eylül ayında İngiltere'de kişisel verilerin korunmasıyla ilgili kanunlar da içeren Çocuk Yasası kabul edildi ve ihlal halinde ciddi para cezası verilebileceği öngörüldü.

T﻿ikTok 2019 yılında, çocukların verilerini düzgün koruyamadığı için ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5,7 milyon dolarlık rekor bir ceza almıştı.