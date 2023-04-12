Samsunspor, yeniden Süper Lig’e yükseldi

Kaynak, Samsunspor

46 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de lider Samsunspor, bitime altı hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Salı akşamı oynanan 32. hafta maçında Tuzlaspor’u 1-0’la geçen Karadeniz temsilcisi, en yakın rakibi Eyüpspor’un bu akşam Gençlerbirliği’ne 2-0 yenilmesiyle 11 yılın ardından yeniden Spor Toto Süper Lig’e çıkma hakkı kazandı.

Samsunspor, gelecek haftayı bay geçecek, 34. haftada ise 23 Nisan’da evinde Keçiörengücü’nü ağırlayacak.

Ligde çıktığı 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 de mağlubiyet elde eden takım, 66 puan topladı.

Kulüp, başarısını “Cumhuriyet’in 100. yılında Atatürk’lü arma Süper Lig’de” cümleleriyle duyurdu.

Samsun halkı ise sokaklara döküldü.

Binlerce taraftar, meşalelerle ve söyledikleri şarkılarla sportif başarıyı kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu yayımladığı yazılı mesajla Samsunspor’u tebrik etti.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da dahil olmak üzere Süper Lig takımları da sosyal medya hesaplarında “hoş geldin” mesajları yayımladı.

Kaynak, DHA

‘Efsane takım kaldığı yerden Süper Lig’de’

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, beIN SPORTS’a yaptığı değerlendirmede oldukça heyecanlı olduğunu belirtti ve “Beş yıldır bu başarı için uğraşıyordum” dedi ve şunları söyledi:

“Efsane takım kaldığı yerden Süper Lig’e devam edecek. Şehir olarak, camia olarak mutluyuz. Bunu anlatmak zor, ancak yaşanır.”

Yıldırım, büyük bir altyapı sistemi inşa ettiklerini belirterek, “Takım yapmaktan çok, bir kulüp yaratıyoruz. Uzun dönemli ve sürdürülebilir olması için bunları yapıyoruz. Hiç borcumuz yok. Altyapımız var” ifadelerini kullandı.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da beIN SPORTS’a verdiği röportajda, “11 yıllık hasreti bitireceğime dair söz vermiştim. Bunu başaracağımıza inanıyordum. Şampiyonluktan uzak kalmış, Süper Lig'den uzak kalmış bir şehirdi Samsun. Burası bir futbol kenti, onları mutlu etmek için sorumluluğumuzun bilincindeydik” diye konuştu.

1927 yılında kurulan Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’e 2019-20 sezonunda yükselmişti.

Takım, 2005/06 sezonuna kadar aralıksız uzun yıllar en üst düzey ligde mücadele etti.

Ancak daha sonra inişli çıkışlı görüntüsü nedeniyle 2017/18 sezonu sonunda üçüncü kademe lige kadar geriledi.

En golcüsü Douglas Tanque

Brezilyalı forvet oyuncusu Douglas Tanque, bu sezon şimdiye kadar kaydettiği 16 golle kulübünün başarısında büyük rol oynadı. Sezon başında Paris FC’den transfer edilen Fransız Gaëtan Laura da 12 gol kaydetti.

Kulüp, ulusal futbolun ikinci basamak ligini toplamda altı kez şampiyon tamamladı. Ancak Süper Lig’den de yedi kez düştü. Bı iki alanda da rekoru elinde tutuyor.

Sezon sonunda 1. Lig'den Süper Lig'e iki takım daha yükselecek.