Kızılay’da kan stoku toparlanma eğilimine girdi, ancak halen bağış ihtiyacı var

Kaynak, DHA

16 Nisan 2023, 11:42 +03 Güncelleme 23 dakika önce

Türk Kızılay’da kritik seviyenin altına inen kan stokları, kan bağışı çağrılarının ardından toparlanmaya başladı. Ancak Kızılay yetkilileri halen kan bağışı yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yükselen kan ihtiyacının karşılanması ve Ramazan ayının başlaması yüzünden birkaç hafta önce Kızılay’ın sadece üç günlük kan stokunun kaldığı belirtilmişti.

Kan bağışlarının azalmasında kuruma duyulan güvenin sarsılmasının da önemli rol oynadığı belirtilmişti.

Bu hafta sonu DHA’ya konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, “Ramazan ayında stoklar 20 bin üniteye gerilemişti. Yaptığımız çağrılarla bu oran son 3 günde günlük 25 bin üniteye kadar yükselerek toparlanma eğilimine girdi" dedi.

Ancak Saygılı halen kan bağışı yapılmasının gerekli olduğunu vurgulayarak, “Ulusal kan stokumuzu 50 bin ve üzerine çıkarmamız için tüm kan dostlarımızı bağış yapmaya davet ediyoruz" sözlerini sarf etti.

Saygılı şu açıklamada bulundu:

“Son üç günde Kızılay'ın aldığı kan bağışları, hastanelerin günlük kullanım sayısının üzerine çıktı. Böylece ulusal kan stoklarına da takviye yapma imkanı doğdu. Kızılay’ın tuttuğu ulusal kan stokları yeniden günlük 25 bin ünitenin üzerine çıkarak artışını sürdürüyor.

“Öyle ki, geçtiğimiz yıl Ramazan ayına göre günlük yaklaşık yüzde 25 oranında daha fazla bağış aldık. Yukarı yönlü bir iyileşme var ancak yeterli değil.”

Saygılı, Kızılay kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrar istenen seviyelere gelmesi için geçmiş yıllarda olduğu gibi mesai saatlerinin değiştiğini ve kan hizmet birimlerinin iftar sonrasında da açık tutulacağını sözlerini ekledi.

“Güvensizlik yüzünden kan bağışları azaldı”

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Ökten, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Deprem sürecinde Kızılay’ın yarattığı güvensizlik ortamı sebebiyle kan bağışları azaldı” demişti.

Ökten, bazı ameliyatların kan olmadığı için yapılamadığını söylemişti:

“Ben yıllardır cerrahım, hiç bu kadar kan sıkıntısı yaşanan ve bu sebeple ameliyatların ertelendiği başka bir dönem hatırlamıyorum.”

BBC Türkçe’ye konuşan sağlık profesyonellerine göre Türkiye’de her yıl Ramazan ayında kan bağışları azalsa da ulusal kan stoku hiç bu seviyelere gerilememişti.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “Kimse holdingleşerek ticari işlere giren bir kuruma kanını vermek istemez. İnsanlar bağış yapmaktan kaçınıyor” demişti.