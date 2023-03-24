ABD, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları'nın kullandığı üsse hava saldırıları düzenlediğini açıkladı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, ABD, Suriye'nin doğusu ve güneyinde 900 civarında asker bulunduruyor

bir saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları'nın kullandığı bir üsse hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Perşembe gecesi düzenlenen saldırıların, Haseke yakınlarında bir Amerikalının öldüğü ve beş ABD askerinin yaralandığı İHA (insansız hava aracı) saldırısına misilleme olduğu belirtildi.

Amerikan askerlerinin korunmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada ayrıca son dönemde İran ile bağlantılı grupların Suriye'de ABD'nin desteklediği koalisyon güçlerine yönelik saldırılarını artırdığı vurgulandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Başkan Joe Biden'ın emriyle düzenlenen saldırılarda Devrim Muhafızları ile bağlantılı gruplar tarafından kullanılan tesisleri hedef aldık" dedi.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin hava saldırılarında İran ile bağlantılı 8 savaşçının öldüğünü açıkladı.

İran'dan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerikan üslerine daha önce de saldırı düzenlenmiş, ABD karşı hava saldırıları düzenlemişti.

ABD, geçen yıl Ağustos ayında Suriye'nin doğusundaki askerlerine yönelik saldırıdan sonra İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu bildirilen noktaları bombalamıştı.

Yaklaşık 900 ABD askeri, Irak-Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun parçası olarak, Suriye hükümetinin izni olmaksızın Suriye'nin doğusu ve güneyindeki üslerde faaliyet gösteriyor.

Bir dönem Suriye'nin önemli bölümünü kontrol altına alan IŞİD, ABD destekli Kürt ve Arap savaşçılarından oluşan Suriye Demokratik Güçleri ile İran ve Rusya destekli hükümet yanlısı güçler tarafından 2019'da yenilgiye uğratılmıştı.