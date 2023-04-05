JPMorgan Chase CEO’su Dimon: Bankacılık krizi henüz bitmedi

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14 dakika önce

ABD’nin en büyük bankası JPMorgan Chase'in CEO’su Jamie Dimon, bankacılık krizinin henüz tam olarak sona ermediğini söyledi. Dimon, hissedarlara yazdığı yıllık mektupta, 2008’deki gibi bir kriz beklemediğini ancak son yaşananların etkisinin süreceğini belirtti.

JPMorgan’ı 2008'deki mali krizinden çıkaran Dimon, son haftalarda hükümet yetkilileriyle iflas etmesinden endişe edilen California merkezli First Republic’ın kurtarılması için beraber çalıştı.

Bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmelerin piyasalarda strese yol açtığını aktaran Dimon, bu durumun önümüzdeki dönemde borç verenlerin geri çekilmesine neden olabileceğini, bunun da resesyon ihtimalini artırdığını söyledi.

Ancak Dimon’a göre bu krizin ABD’deki tüketicileri etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.

Politika faizindeki keskin yükselişlerin bankalardaki birtakım varlıkların değerine zarar verdiğini aktaran Dimon, "risklerin uzun zamandır saklandığını” belirtti.

Dillon, yetkililerin, faiz artışındaki yükselişin bankalardaki istikrarı zorlayabileceğini düşünmemelerinin bir hata olduğunu vurguladı, bundan sonrası için de siyasetçilerin keskin bir tavır almaması gerektiği uyarısında bulundu.

Silikon Vadisi Bankası (SVB), müşterilerinin birkaç saat içinde milyarlarca doları hesaplarından çekmesi sonrası geçen ay iflas etmişti.

Bunun ardından New York merkezli, kripto para üzerine yoğunlaşan Signature Bank piyasa düzenleyicileri tarafından kapatılmıştı.

Bu, ABD'de 2008'deki küresel mali kriz sonrası kayıtlara geçen en büyük iki banka iflası olmuştu.