R. Kelly, çocuk pornosu suçlamasıyla yeniden hakim karşısında

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13 dakika önce

ABD'li şarkıcı R. Kelly, çocuk pornosu ve adaleti engelleme suçlamalarıyla yeniden yargılanıyor.

Chicago'da Çarşamba günü görülmeye başlanan davada savcılar R. Kelly'nin, müzik kariyeri boyunca dinleyicileri tarafından görülmeyen "karanlık ve gizli" bir tarafı olduğunu söylerken, Kelly'nin avukatı mahkeme jürisinden "Kelly'nin bir canavar gibi gösterilmesini" kabul etmemelerini istedi.

Gerçek ismi Robert Slyvester Kelly olan 55 yaşındaki şarkıcıya, çocuk pornosu çekmek ve teslim almak, 18 yaş altı çocukları cinsel aktiviteye teşvik etmek ve adaleti engellemeye çalışmak da dahil 13 suçlama yöneltiliyor.

Kelly geçen yıl da New York'ta görülen başka bir davada, seks ticareti ve şantajdan 30 yıl hapis cezası almıştı.

Chicago'da en az dört hafta sürmesi beklenen davada, Kelly tarafından mağdur edilmiş tanıklar da dinlenecek.

Kelly'nin 31 yaşındayken cinsel ilişkiye girip videoya çektiği, o sırada 13-14 yaşında olan Jane isimli kadının da tanık olarak dinlenmesi bekleniyor.

Kelly'ye benzer suçlamalarla yine Chicago'da 2008 yılında dava açılmış, ancak iki taraf da o dönemde ifade vermemiş ve Kelly hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

Kelly şimdi 2008'deki davanın, rüşvet ve tanıkları tehdit ederek düşürülmesi suçlamasıyla da yargılanıyor.