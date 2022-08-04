UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 3-0 ile büyük avantaj elde etti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını 3-0 yendi.
İlk yarıda ön bölgede etkili ataklar gerçekleştiren sarı lacivertliler, savunmada da rakibine pozisyon vermedi.
Fenerbahçe 17. dakikada Emre Mor'un golüyle 1-0 öne geçti. Sarı lacivertliler, 45+1'de Lincoln Henrique'nin frikik golüyle durumu 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda konuk ekip Slovacko'da Hofman, 48. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Sarı lacivertliler, Lincoln Henrique'nin 81. dakikada attığı golle durumu 3-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.
Maçın rövanşı 11 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak.