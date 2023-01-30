Pakistan'da camide patlama: En az 28 ölü

Kaynak, Getty Images

30 Ocak 2023, 13:39 +03 Güncelleme 23 dakika önce

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 28 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu açıklandı.

Patlama sırasında caminin öğle namazını kılanlarla dolu olduğu bildiriliyor.

Reuters haber ajansına göre Peşaver emniyet müdürü İcaz Khan, caminin bölgesel emniyet güçleri ve terörle mücadele birimiyle aynı yerleşkede olduğunu söyledi.

Camide patlayıcı kalıntıları bulunduğunu söyleyen Khan, intihar saldırısı olasığının da değerlendirildiğini belirtti.

Yetkililer, patlama sonrası enkaz altında kalanlar olduğunu söyledi.

Caminin bir bölümü yıkıldı.

Cami, şehrin Afganistan sınırına yakın ve oldukça korunaklı bir bölgesindeydi. Polis memuru Sikandar Khan'a göre içeride en az 260 kişi vardı:

"Binanın bir bölümü çöktü ve çok sayıda insanın enkaz altında kaldığı düşünülüyor."

Polis, asker ve bomba imha ekiplerinin cami çevresinde oldukları bildiriliyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınadı.

Şerif, "Bu olayın arkasındakilerin İslam'la hiçbir bağı olamaz. Pakistan halkı terörizm belasına karşı birleşmiştir" dedi.

Peşaver'deki Lady Reading Hastanesi'nin sözcüsü Muhammed Asım, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu belirtti.

Başkent İslamabad'da da güvenlik alarmı verildi.

Şehre giriş çıkışlarda alınan güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak, Getty Images

Peşaver Pakistan'da kanlı saldırıların en yoğun yaşandığı noktalardan biri oldu.

Mart ayında IŞİD'in üstlendiği Şii bir camiye yönelik saldırıda 64 kişi ölmüş ve olay, Pakistan'da 2018'den bu yana gerçekleşen en kanlı terör saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

Afganistan'da Taliban'ın yönetime geldiği son bir yılda Pakistan'daki kanlı saldırıların sayısı da arttı.

Pakistan'daki çatışmaları inceleyen Pak Institute for Peace Studies adlı düşünce kuruluşunun raporuna göre 2022'de ülkedeki terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 27 arttı. Bu saldırılarda en büyük pay sahibi de Taliban'dı.