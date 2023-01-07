HDP, seçime kendi cumhurbaşkanı adayı ile girecek

Kaynak, HDP Fotoğraf altı yazısı, Pervin Buldan, Kars’ta konuştu

21 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars’ta yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi.

Partisinin il kongresinde konuşan Buldan, "HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek“ dedi.

Buldan en yakın zamanda adayı açıklayacaklarını da söyledi.

Pervin Buldan, Cumhur İttifakı ile ya da Millet İttifakı ile ortaklıkları olmadığını ancak ilkesel yaklaşımları olduğunu ve bunun müzakere edilebileceğini söyledi.

Buldan, “HDP’nin şu anki kararın kendi adayı ile seçime gitmektir” dedi.

Buldan, AKP’ye oy veren Kürt halkına seslendi ve “partimizin her türlü hakkı elinden alınmaya çalıştığı süreçte halen AKP’ye oy veriyorlarsa şapkalarını önlerine çıkarıp bir kez daha düşünmeliler” dedi.