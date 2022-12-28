İsrail'in Ankara Büyükelçisi Lillian, güven mektubunu sundu: “Duygusal bir an”

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28 Aralık 2022, 04:32 +03 Güncelleme 33 dakika önce

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Lillian, Twitter hesabından Erdoğan'a güven mektubunu sunmasını "duygusal bir an" olarak tanımladı.

Lillian, iki ülke arasındaki ilişkilerde ileride daha bir çok olumlu gelişmenin yaşanmasını beklediğini ekledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Büyükelçi Lillian'ın Beştepe'de İsrail milli marşıyla karşılandığı töreninin görüntülerini Twitter’dan Türkçe bir mesaj ile paylaştı.

Herzog, “Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım” dedi.

Geçen ay Türkiye, büyükelçi olarak Şakir Özkan Torunlar'ı İsrail'e atamıştı.

Torunlar görev yerine ulaştı ancak güven mektubunu henüz İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a sunmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da Torunlar'ın güven mektubunu yakında Herzog'a sunmasının beklendiğini duyurdu.

Türkiye ve İsrail arasında normalleşme sürecinin en önemli adımlarından biri Ağustos ayında atılmış ve dört yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı açıklanmıştı.

K﻿ararın ardından Eylül ayında İsrail, Ankara büyükelçisi olarak maslahatgüzarlık görevini yürüten Irit Lillian’ın atandığını açıkladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Mart ayındaki Ankara ziyaretini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mayıs'ta İsrail gezisi izlemişti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid de Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etmişti.