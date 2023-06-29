Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliği için üst düzey toplantı haftaya yapılacak

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28 dakika önce

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak Türkiye ve İsveç arasında 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak üst düzey toplantı, dün İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kuran yakma eyleminin ardından gerçekleşecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu toplantının yapılacağını Pazartesi günü açıklamış, ancak tarih vermemişti.

Stoltenberg, dün Estonya'da yaptığı açıklamada, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Brüksel'deki NATO karargahında yapılacak toplantıya Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının yanı sıra istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları katılacak.

Stockholm'de mahkemenin ifade özgürlüğü gerekçesiyle Kuran yakma eylemine izin vermesine Ankara sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" dedi.

Eylemi düzenleyen ve Iraklı olduğu bildirilen kişi hakkında "halkı kin ve nefrete tahrik" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

İsveç'in NATO üyelik başvurusu, Türkiye ve Macaristan dışında ittifak üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında onaylandı.

Türkiye, İsveç'in "terörle mücadele" konusunda yeterince adım atmadığı gerekçesiyle başvuruya şimdiye kadar onay vermedi.

Ancak NATO ve ABD, İsveç'in gerekli adımları attığını belirterek Türkiye'ye onay için baskı yapmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çarşamba günkü basın brifinginde, Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "İsveç'i mümkün olan en kısa sürede NATO'ya kabul edebilmemiz için Macaristan ve Türkiye'ye İsveç'in katılım protokolünü gecikmeden onaylama çağrısı yapmaya devam ediyoruz" dedi.

İsveç'in geçen yıl NATO'nun Madrid Zirvesi sırasında Finlandiya ve Türkiye ile imzaladığı üçlü mutabakat anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdiğine inandıklarını belirten Patel, bu ülkenin en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İsveç’i NATO’nun tam üyesi olarak kabul etme zamanının geldiği yönünde mutabıkız” dedi.

Brüksel'de toplantı yapılacağına dair açıklamayı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Pazartesi günü yapmış ve toplantının amacını "İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini tamamlamak" şeklinde açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirten Stoltenberg, "Zirveden önce Brüksel'de üst düzey bir görüşmede mutabık kaldıklarını" söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçen hafta Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı için gittiği İngiltere’de yaptığı ikili temasların odak noktasını da İsveç’in NATO üyeliği oluşturmuştu.

Fidan, Londra'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya dışişleri bakanlarıyla görüşmüştü.

Blinken, İsveç’in NATO üyeliğine onay için Türkiye’ye çağrıda bulunmuştu.

Bu temaslarda Fidan’a iletilen ve kamuoyuna da açıklanan en önemli mesaj, “İsveç’in geçen sene Madrid’de imzalanan üçlü anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirdiği ve artık tam üye olma vaktinin geldiği” oldu.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de ülkesinin yükümlülükleri yerine getirdiğini, artık topun Türkiye tarafında olduğunu kaydetmişti.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca oluşturulan Daimi Ortak Mekanizma'nın son toplantısı 14 Haziran'da Ankara'da yapıldı.

Toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmüş, ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsveç'in NATO'ya en kısa zamanda üye olması gerektiği belirtilmişti.