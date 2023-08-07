Suriye: İsrail saldırısında dört asker hayatını kaybetti, dört asker de yaralandı

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22 dakika önce

Suriye devlet medyası, İsrail’in dün gece düzenlediği bir roket saldırısında dört askerin hayatını kaybettiğini, dört askerin de yaralandığını duyurdu.

Sana ajansına konuşan bir askeri kaynak, bazı İsrail füzelerinin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü, başkent Şam yakınlarında düzenlenen saldırının maddi hasara da yol açtığını söyledi.

İsrail konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Fransız haber ajansı AFP’nin Şam’daki muhabiri, gece patlama sesleri duyduğunu aktardı.

Sosyal medyada yayılan videolarda da Şam’daki patlamaların ışıkları görülüyor.

İsrail zaman zaman Suriye’de İran bağlantılı milisleri hedef alıyor.

Şam hükümeti Şubat ayında da İsrail’i bir asker ve dört sivilin öldüğü bir roket saldırısından sorumlu tutmuştu.

İsrail ise Suriye’ye yönelik saldırılarını nadiren üstleniyor.